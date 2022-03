La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago (Coralina), se pronunció sobre el lamentable hecho registrado este viernes en San Andrés, cuando un turista de nacionalidad italiana murió tras la mordedura de un tiburón en el sector aledaño a Pox Hole, conocido popularmente como 'La Piscinita'.

El sector donde ocurrió el incidente es una zona rocosa de acantilados no muy frecuentada por los bañistas. Desde lo alto de la zona, locales grabaron al tiburón que habría atacado al turista, el cual aún se desplazaba por la zona.



El nombre del turista que falleció es Antonio Roseto Degli Abruzzi, de nacionalidad italiana y 56 años de edad.



Le puede interesar: Así sobreviví al ataque de un tiburón gris cuando buceaba en Colombia

Esta zona corresponde, de acuerdo a la zonificación del Área Marina Protegida (AMP), con una gran zona de conservación, junto a algunas zonas de uso especial, donde no se permite la extracción de recursos naturales.



El lamentable hecho fue conocido a través de las redes sociales y de inmediato se activó el trabajo conjunto de la autoridad ambiental con la Armada y la Policía Nacional y la Secretaría de Agricultura y Pesca, junto a personal de Coralina especializado en la protección de los tiburones, debido a que estos animales cuentan con una regulación a nivel nacional y adicionalmente fueron cobijados por el fallo de una Acción Popular que obliga a todas las autoridades a su protección desde hace más de 14 años.



Lea también: Jamming Festival: comerciantes y vendedores de tamales, entre los afectados

Tiburones tigre

Según análisis de las autoridades ambientales, los videos que circulan en redes sociales han permitido que se identifique que los tiburones responsables del ataque son dos tiburones tigre (Galeocerdo cuvier) de gran tamaño.



Esta especie tiene mayor presencia en los países del Caribe y suele permanecer en aguas profundas durante el día y se alimentan en aguas someras durante la noche.

Existen reportes de esta especie en todo el Archipiélago, sin embargo, es poco frecuente tener avistamientos durante el día.



Ante la presencia de animales marinos potencialmente peligrosos, a nivel nacional e internacional se recomienda evitar el ingreso al mar, pues estos se encuentran en su hábitat y es el hombre quien muchas veces ingresa a perturbarlos.

Además: Alarma en Sucre por la segunda mortandad de peces en menos de dos meses



No obstante, Coralina conoció –según comentarios de la comunidad– que al parecer un vecino residente del sector advirtió sobre la presencia de tiburones en el agua y recomendó no ingresar, pero no le hicieron caso.



"La autoridad ambiental agradece a todas las personas en seguir apoyando la protección de la fauna marina, que hace parte de la biodiversidad de las islas, y en no realizar malas prácticas ambientales como arrojar restos de alimentos al mar, pues esto puede atraer tiburones u otras especies cerca a la costa", señalaron voceros de Coralina.



Además, recuerda que en la zona aledaña a Pox Hole está prohibida la pesca con arpón.



"Es importante –recalca Coralina– que las personas que atenten contra la fauna protegida, como tiburones u otros, sepan que están violando la normatividad y por tanto acciones como las mencionadas son catalogadas como delito, y por ello son sujetas a responder ante las autoridades competentes".

EL ISLEÑO