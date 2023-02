Habitantes de Corinto, en el norte del Cauca, reportaron un ataque en contra de la estación de Policía de esa localidad. Los disparos empezaron en las primeras horas de este viernes 10 de febrero.

La comunidad señala que se han escuchado ráfagas de fusil y explosiones.



El ataque habría comenzado con una carga explosiva en el sector de Miraflores, cerca del acueducto.



Luego desde el cerro conocido como Las Antenas, los armados habrían iniciado las acciones violentas contra los uniformados.

Habitantes del municipio de #corintocauca, reportan que en la mañana de este viernes 10 de febrero se registró un hostigamiento en contra de la estación de Policía de esa localidad.

La comunidad señala que se han escuchado ráfagas de fusil y explosiones.

"Las autoridades alertaron a la comunidad para que no saliera", dijo un poblador.

Son tan fuertes las detonaciones que las clases y el comercio decidieron cerrar sus puertas.



Hasta el momento, no hay personas lesionadas o fallecidas, de acuerdo a las autoridades.



Mientras esto sucede, en Argelia, en el sur de ese departamento, se mantienen los combates que comenzarono hace más de una semana.



La crisis humanitaria ha forzado a más de 900 ciudadanos a desplazarse, según líderes de la zona.



Las confrontaciones armadas se desarrollan desde el pasado domingo 5 de febrero, en los sectores de Los Pinos, Tambo Largo y en Higuerones, en el corregimiento de Puerto Rico.



Leonardo González, coordinador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que serían enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia y el Frente Carlos Patiño del Comando Coordinador de Occidente.



“La situación en el municipio de Argelia, en el Cauca, es absolutamente insostenible por la presencia del grupo armado CCO que ha estado coaccionando a la población civil, quienes hoy se encuentran en medio del fuego cruzado entre dos grupos armados”, indicó el director de la organización no gubernamental.



El personero Daniel Imbachí dijo que los ciudadanos han llegado a albergues temporales ubicados en Desiderio Zapata, corregimiento de Sinaí, y la cabecera municipal, donde reciben atención primaria.



El funcionario informó que dos civiles que quedaron en medio de los combates resultaron heridos por esquirlas y fueron atendidos en un centro médico.



Agregó que “se activó el plan de emergencia para garantizar la alimentación mientras se supera la situación”.



Con respecto a los lesiones, desde el centro asistencial donde son atendidos se reportó que, ninguno de los dos reviste gravedad.



Por su parte, el representante legal de la Cooperativa Ecomún Multiactiva Agroforestal Santa Clara, Moisés Rivera, aseveró que la situación es demasiado complicada en la zona y que el número de desplazados sigue aumentando.



“Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, a la Defensoría del Pueblo e instituciones defensoras de derechos humanos para que pongan la mirada en esta comunidad para que la paz total llegue al territorio y se frene el desplazamiento y la muerte en el territorio”, dijo Rivera.



Ante la situación, las directivas de la Institución Educativa Sinaí determinaron suspender las jornadas académicas.



POPAYÁN