Dos policías heridos es el saldo que deja una nueva acción violenta contra la Fuerza Pública, en el norte del Cauca.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves 14 de septiembre en el corregimiento Timba, jurisdicción del municipio Buenos Aires.

el ataque, inicialmente, fue contra la estación de Policía, pero pasadas unas horas, la población civil se convirtió en blanco de los violentos. FACEBOOK

TWITTER

El comandante del Departamento de Policía Cauca, el coronel Wilson Silva, explicó que el ataque, inicialmente, fue contra la estación de Policía, pero pasadas unas horas, la población civil se convirtió en blanco de los violentos.



(Lea también: Video: 270 familias dicen que invaden cerro porque no tienen dinero para arriendo)



Los uniformados fueron hostigados en dos ocasiones.



“Afortunadamente, los heridos están siendo atendidos en centros asistenciales locales y sus heridas no revisten gravedad”, dijo el oficial.



(Además: Carros de alta gama, feminicidios y desaparecidas, alerta desde oriente de Cali)



Tras esto, se activó un operativo para buscar a los responsables de este nuevo ataque.



Previamente, en esta misma zona, en la vereda San Lorenzo, siete soldados resultaron con heridas causadas por armas de fuego en sus extremidades inferiores y superiores, tras una acción armada.



En los últimos días, este corregimiento al igual que El Carmelo, en Cajibío, Suárez, Jambaló y Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao, han sido el blanco de atentados perpetrados por grupos armados.



En Mondomo, un civil perdió la vida y otra persona resultó herida, luego de que hombres armados dispararon contra la estación de Policía.



(Además: Historia de la condena más alta este año en Cali a 2 hombres por robar cable telefónico)



Frente a estos hechos violentos, el asesor de Paz de la región, Gustavo Andrés González, señaló que: “Los caucanos no podemos tolerar más actos de violencia. Lo que está ocurriendo en el departamento es una presión para lograr una mayor capacidad de negociación, justo antes de la evaluación que se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre entre el Gobierno y las Farc”.



POPAYÁN