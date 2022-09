El intendente Wilson Jair Cuéllar Losada, de 42 años, es uno de los siete policías que murió en el ataque terrorista registrado este viernes en el corregimiento de San Luis, del municipio de Palermo (Huila).



Un artefacto explosivo se activó cuando los uniformados se desplazaban en una patrulla entre el Comando de la Policía Metropolitana de Neiva y el corregimiento de San Luis, a la altura de la vereda Corozal.



Sumado a la pérdida de su ser querido, la familia del intendente está luchando para reunirse y despedirlo, pues su hermano, Fabio Nelson Montes Losada, se encuentra ilegal en Chile y tiene dificultades para viajar a Colombia.



“Mi familia está pasando por un momento muy difícil por la pérdida de mi hermano, mi mamá me necesita, mi hermana. (...) Deseo de todo corazón estar allá con ellos apoyándolos, pero al entrar en este país como ilegal no me dejan viajar en avión”, contó Fabio Nelson a través de un video.



El intendente Cuéllar era oriundo del municipio de Rivera, Huila y llevaba más de 20 años en la Policía Nacional y se desempeñaba como comandante de escuadra de la Fuerza Disponible. Era casado y tenía tres hijos.



“Pido a las autoridades competentes que me ayuden con un permiso especial para poder subirme a un avión y viajar para estar allá con mi familia, con mi mamá que me necesita. Les suplico que compartan este video para que me colaboren con el permiso especial para subirme a un avión porque sino tendría que hacerlo por tierra y hacerlo por tierra me demoraría entre 7 u 8 días", agregó el hombre.



