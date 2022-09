Colombia vivió este viernes un nuevo capítulo doloroso de violencia. Siete uniformados de la Policía Nacional fueron asesinados en el corregimiento de San Luis, del municipio de Palermo (Huila), y solo uno, el auxiliar Gustavo Alberto Esquivel Rojas logró escapar y sobrevivió al atentado.



Esquivel permaneció incomunicado buena parte de la noche hasta que fue encontrado por las autoridades. Él tenía un teléfono celular. Ahora, el joven está siendo atendido en la Policlínica de Neiva.



El artefacto explosivo se activó cuando los uniformados se desplazaban en una patrulla entre el Comando de la Policía Metropolitana de Neiva y el corregimiento de San Luis, a la altura de la vereda Corozal. Hasta el momento se desconoce cuál es el grupo armado ilegal que perpetró este ataque.



La familia del auxiliar Gustavo Alberto Esquivel no sale del asombro, pues consideran un milagro que el joven haya sobrevivido. Su padre, Jesús María Esquivel, dijo en una entrevista concedida a varios medios nacionales: “Doy gracias a Dios por la oportunidad de volverlo a ver”.



El hombre, visiblemente conmovido, definió a su hijo como una persona "muy noble, muy dedicado, muy sencillo", y agregó que "él siempre quiso ser un policía, siempre anheló estar en la institución de la Policía".



Aunque el joven y su familia sabían que la zona en la que se encontraba era peligrosa y sentían temor, señaló que su hijo estaba bien. "A veces le tocaba muy duro el entrenamiento, pero él quiso ser el mejor”, contó.

No más auxiliares en zonas de conflicto

El presidente Gustavo Petro informó después del puesto de mando unificado que fue instalado en la noche de este viernes no habrá más auxiliares en zonas de conflicto, pues "hay que cuidar a esa primera juventud de 18 a 20 años".



"Esos muchachos y muchachas no pueden estar en sitios de alto riesgo, donde se necesita capacidad, mucha más experiencia y más años (hay que decirlo). Y en esa medida le he pedido al director general de la Policía que haga el balance y saque de ese tipo de zonas, del tránsito hacia esas zonas, a lo que hoy se denomina auxiliares de Policía", dijo el mandatario.

