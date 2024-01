Hombre que agredió a mujer desnuda en su casa en Pereira es desmovilizado de las AUC

Aunque un hombre de 50 años identificado como Carlos Arturo Pinzón fue capturado en flagrancia mientras atacaba a una trabajadora sexual LGTBIQ+ en una residencia del centro de Pereira, un juez de la ciudad le dictó medida de detención domiciliaria.



El hombre, quien inicialmente presentó una identificación falsa, portaba un arma de fuego con la estaba intimidando y agrediendo a la víctima, pero sus gritos fueron escuchados por los policías del cuadrante que hacían patrullaje por el sector e ingresaron al apartamento para intervenir en los hechos.



(Además: Pereira: asesinan a conductor de plataforma digital por robarle el carro)

“Los uniformados hacían control y registro en ese momento cuando escucharon las voces de auxilio al momento de verificar no se tuvo respuesta por lo que ingresaron a la vivienda y observaron a un hombre sobre una mujer, la tenía inmovilizada, al notar la presencia de la policía, el hombre desenfundó el arma y apuntó a la integridad de los uniformados”, señaló la comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Alexandra Díaz.



(También: La emergencia continúa: el 87 % del país está en alerta roja por incendios forestales)

Por un momento, pensé que él me quería robar, pero me dijo que no, que él me iba a mata FACEBOOK

TWITTER

La oficial añadió que al hombre “le fue incautada un arma tipo pistola calibre 765, un supresor de sonido y un proveedor con 5 cartuchos, esta persona se identificó con un nombre, pero no correspondía a la realidad”.



Además, se conoció que el hombre tiene antecedentes penales y es desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia.



En redes sociales ha circulado el video de una cámara de seguridad del apartamento donde se evidencia la agresión del hombre contra la mujer identificada como Katheryn.

esta persona se identificó con un nombre, pero no correspondía a la realidad FACEBOOK

TWITTER

A través de un comunicado, la fundación Plataformas se pronunció sobre esta agresión e hicieron un llamado a las autoridades para que brinden medidas urgentes de protección a la víctima.



“Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que extremen todas las medidas necesarias para proteger la vida de Katheryn. Su agresor está en detención domiciliaria, lo que implica un mayor riesgo para la víctima. Peor aún, el ente investigador sólo le imputó agresiones personales, cuando claramente los hechos evidencian una tentativa de homicidio”, expresó Eduardo Montoya Pérez, asesor externo de la fundación.



(Le recomendamos: Las preocupaciones de la Junta Directiva de EPM por situación de dos filiales del Grupo)

Facebook Twitter Linkedin

Capturado hombre que agredió a mujer que estaba desnuda al interior de su casa Foto: Policía de Pereira

Según lo relatado por la víctima, su agresor le apuntó con un arma de fuego con silenciador porque al parecer no tenía dinero para pagarle. “El hombre me dijo que me iba a matar; yo le dije que se llevara mi celular y el dinero. Por un momento, pensé que él me quería robar, pero nuevamente me dijo que no, que él me iba a matar”.



(Siga leyendo: Superpuerto Digital de Latinoamérica: la nueva apuesta de Barranquilla)



En lo corrido del 2024, se han presentado cinco asesinatos de personas pertenecientes a los sectores sociales LGBTIQ+ en el país, según información del Observatorio de Derechos Humanos.

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO