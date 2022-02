Delincuentes atentaron contra un lujoso kiosco de propiedad del exalcalde de San Juan del Cesar Moisés Daza y la diputada Martha Lubo, en donde 48 horas antes, se había realizado una concentración política en favor del candidato a la Cámara por el Partido Liberal Pedro Solano.



El médico Daza, quien es propietario de la clínica Someda, con amplio reconocimiento en el sur de La Guajira, calificó el hecho como un ‘terrorismo político’, debido a que no encuentra otra explicación, ya que no tiene amenazas, ni está siendo extorsionado.

El hecho ocurrió a las siete de la noche del lunes



“Lo único que aquí llama la atención es que 48 horas atrás hicimos un evento político el sábado en la tarde, con el candidato a la Cámara Pedro ‘Pello Pello’ Solano y probablemente eso molestó a algunas personas, no sabemos, es una hipótesis”, sostiene Daza.



El hecho ocurrió a eso de las siete de la noche de este lunes, cuando desconocidos al parecer se acercaron por la parte sur de la finca ‘El Ubérrimo’, ubicada en el corregimiento de Zambrano y lanzan unas botellas incendiarias, el cual cayó directamente en el techo de paja del kiosco, lo que generó una gran conflagración.



En cuestión de minutos el kiosco de unos 220 metros cuadrados fue consumido en su totalidad por las llamas. El atentado solo dejó perdidas materiales, las cuales están estimadas en unos 350 millones de pesos, incluyendo unos artefactos eléctricos y muebles que se encontraban en su interior.



Para el médico lo que más destruyen es la parte del amor, el cariño y la tranquilidad que generaba, ya que fue construido con mucho cariño no solo por él, si no por todos sus amigos.



Por su parte, la diputada Marta Lubo, cuestionó el atentado terrorista contra un bien y preguntó la verdadera esencia del mismo. Al tiempo que agradeció “las manifestaciones de solidaridad ante este insólito acto que nos afecta, conmueve e impacta como familia”.

Ofrecen recompensa de 20 millones de pesos

Daza, anunció una recompensa de manera personal de 20 millones de pesos para quien suministre información que permita dar con los responsables de este hecho, así mismo, indicó que interpondrá la denuncia de lo sucedido, para que las autoridades asuman la investigación.



Gran rechazo e indignación ha causado entre todos los sectores del departamento de La Guajira, este atentado las cuales se han hecho manifiesto a través de las redes sociales.



Uno de los primeros en pronunciarse fue el candidato a la Cámara por el Partido Conservador Juan Loreto Gómez, quien indicó que “expresamos toda nuestra solidaridad por lo ocurrido en las últimas horas en el kiosco de Moisés Daza y su familia”.



Así mismo, el candidato a la Cámara ‘Pello Pello’ expidió un comunicado exigiendo a las autoridades investigar el caso de manera eficiente y oportuna que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables y “determinar si lo ocurrido está relacionado con la actividad política que está realizando el médico guajiro”.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

