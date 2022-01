Las disidencias de las Farc atacaron esta tarde la caravana en la que se movilizaba el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca. El mandatario venía de regreso de inaugurar una vía en el municipio de Solano.



De acuerdo a primeras versiones el mandatario se encuentra bien de salud. Sin embargo, el atentado dejó dos policías muertos y cinco personas más heridas.



Los hechos ocurrieron hacia las 5:30 p. m, aproximadamente, en la vereda Miramar. Primeras versiones de fuentes oficiales hablan de la activación de un campo minado, acción que dejó dos policías muertos y tres personas heridos.



La caravana era integrada por el Gobernador del departamento, el Comandante de Policía del departamento, jefes de Gaula, Sijin y Sipol, así como miembros del Ejército Nacional.



Las autoridades aseguran que en la zona donde ocurrieron los hechos no hay señal disponible.



Noticia en desarrollo...