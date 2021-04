AstraZeneca: vacuna a la que le dicen 'no' en algunas zonas del país

Cientos de adultos mayores que fueron llamados para la vacunación se negaron a recibir la dosis cuando conocieron cuál era la farmacéutica disponible en ese momento.



Más de cuatro mil casos así se han registrado en la ciudad de Cartagena, según Johana Bueno, directora del Departamento Distrital de Salud de esta capital.



“La dificultad se nos ha presentado con la vacuna de AstraZeneca, personas mayores de los 70 años rechazan la vacuna y no asisten a las citas, se niegan a recibirla y es específicamente con esa vacuna porque con Pfitzer y Sinovac no hemos tenido ese inconveniente”, indica Bueno.



Esta capital ha recibido 71.000 vacunas de las cuales 7.100 son de esta farmacéutica.



"De estas siete mil no hemos aplicado ni mil. La meta era poder aplicarlas todas a la fecha pero no hemos podido. Cuando las personas se niegan nosotros buscamos más personas que sí se quieran vacunar", agregó la directora.



Un caso similar se está presentando en Barrancabermeja, Santander, donde llegaron 920 vacunas de AstraZeneca y solo han podido aplicar 400 porque la gente se niega a recibirla.



"Hay mucha resistencia. Cuando se llama a hacer agendamiento de una vez preguntan qué vacuna es y cuando se les dice que AstraZeneca dicen que esa no. Habíamos tenido un pequeño rechazo con Sinovac pero con esta ya es muy marcado", indicó Luis Fernando Castro, secretario de Salud de Barrancabermeja.



Según el funcionario, también han rechazado la vacuna cuando llegan al punto y se enteran que les correspondió AstraZenca.



"Llegan al punto y rechazan la vacuna entonces están firmando el desistimiento y para nosotros es una persona que queda en el listado de los que no se han querido vacunar", indicó el funcionario.



Desde el Ministerio de Salud, indicaron que estas personas no pierden su turno y cuando deseen pueden acceder a una dosis de vacunación.

En las últimas horas la Organización Mundial de la Salud indicó que son más los beneficios que los riesgos que trae la aplicación de AstraZeneca.



“No hay evidencia de que el balance riesgo-beneficio deba ser modificado”, dijo en rueda de prensa Rogerio Pinto de Sa Gaspar, director de regulación y precalificación de la OMS.



Juan Gonzalo López, Presidente de la Junta Directiva de ACEMI, asociación que agremia a las IPS del régimen contributivo del país, indicó que han evidenciado que hay algún tipo de 'negacionismo' a aplicarse la vacuna por influencias de terceros y no del paciente.



"El gran temor muchas veces está dado por las personas que los cuidan, en especial los hijos que muchas veces están indecisos ante la vacunación. Con estas personas realizamos un seguimiento e insistimos para que lleven a las personas mayores de 70 años a que se vacunen", indicó el presidente de ACEMI.

Mantienen permisos

El Invima, por su parte, anunció este miércoles que se mantiene la autorización del uso de esta vacuna, gracias a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).



“En coordinación con el Ministerio de Salud, Colombia tendrá en cuenta las recomendaciones emitidas por la Agencia Europea de Medicamentos dirigidas tanto a los profesionales de la salud como a la población en general que reciba la vacuna, así como las precauciones y advertencias que reposan en la Autorización de Uso de Emergencia emitida por el Invima”, aseveró la entidad.





