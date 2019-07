Batalla campal entre el Esmad y comerciantes del mercado de Natagaima

Graves disturbios se presentaron este viernes 5 de julio en el municipio de Natagaima, Tolima, por el desalojo que hizo el Esmad de la Policía en la plaza de mercado, donde un grupo de mercaderes se rehúso a acatar las medidas de remodelación del sitio decretadas por la Alcaldía.

En días pasados el centro de acopio había sido sellado debido a las precarias condiciones de higiene y abandono, pero los comerciantes procedieron a utilizar cadenas y no salir del lugar, por lo que se ordenó un desalojo.

"La Alcaldía no socializó con nosotros la remodelación y creemos que las obras podrían quedar a medias con lo que nos dejarían en la calle y sin esta fuente de empleo", señalaron algunos comerciantes. Además agregaron que el Alcalde no ha sido claro con las familias que tienen a la venta en este mercado como su fuente de subsistencia.



En medio de los enfrentamientos con palos y piedras, al menos 10 personas resultaron heridas y presentan afectaciones ocasionadas por los gases lacrimógenos, así lo informó el Hospital San Antonio. Además, confirmó que no se han registrado muertes.

La plaza de mercado fue cerrada a finales de junio por la Secretaría de Salud del Tolima por no cumplir un alto porcentaje de las reglas sanitarias, lo que genera riesgos en la salud de los 15.000 habitantes de Natagaima.El nivel de saneamiento mínima que debe tener un establecimiento de este tipo es de 70 por ciento, el porcentaje que registró la plaza de mercado de Natagima fue de 37.5 por ciento.

Habitantes de Natagaima, #Tolima, registraron en video los enfrentamientos entre miembros del Esmad y comerciantes del municipio, tras el intento de desalojo de la plaza de mercado ordenado por la Alcaldía. Más información aquí https://t.co/gV2T3zXBVr pic.twitter.com/apEM3wxvCj — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 5 de julio de 2019

Además, la plaza está ubicada en un lugar cercano a focos de insalubridad como basura, agua estancada, sitios de anidamiento de plagas u otros que pueden contaminar los alimentos y sus procesos. Otra de las debilidades es que los espacios del servicio sanitario presentan deterioro y la zona de restaurante no cumple con las condiciones higiénico-sanitarias.

“Las obras de remodelación tienen un costo de 3.000 millones de pesos teniendo en cuenta que las condiciones de la plaza son precarias y desde hace 30 años no se realiza una intervención a fondo en la estructura”, explicó Jesús Alberto Manios, alcalde de Natagaima.



El mandatario convocó a un consejo de seguridad para analizar la situación y llegar a acuerdos con los comerciantes de la plaza de mercado, quienes se niegan a dejar sus puestos de venta de frutas, verduras, carnes y comidas.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ