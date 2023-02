La Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca (Acin), a través de un comunicado se pronunció sobre los hechos ocurridos el pasado 6 de febrero en la finca Ucrania en Padilla, norte del Cauca, en donde dos trabajadores perdieron la vida tras un ataque armado.



Aseguran que, los fallecidos eran “dos comuneros indígenas censados en los territorios López Adentro y Corinto, que desarrollaban actividades laborales para los ingenios”.

“Comunicamos que Cxhab Wala Kiwe acompañará a las autoridades indígenas para acudir a las instancias necesarias que permitan aclarar lo sucedido”.



(Le puede interesar: Actor caleño aclara rumores sobre supuesta crisis que lo llevó a vender choripan)

“La defensa de la vida es una de las principales luchas que hemos caminado en medio del conflicto armado y social que persiste en los territorios. No claudicaremos en hacer saber que la violencia ha arrebatado la vida de cientos, pero nunca el convencimiento del diálogo como principal herramienta para la construcción de paz”.



Señalan que, “las comunidades posesionadas en estos predios denominadas ‘campesinos sin tierra’; no pertenecen a las organizaciones indígenas”.



Solicitaron que, “la situación sea priorizada en el marco de los recorridos territoriales que viene desarrollando la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de Diálogo del Norte del Cauca desarrollando la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de Diálogo del Norte del Cauca”.



(Además: No es hora de especular con alimentos: Reina de la cebolla en Cavasa)



Finalmente, la Organización hizo un llamado urgente a las entidades competentes para que investiguen y esclarezcan estos hechos e invitó a evitar la estigmatización de las comunidades indígenas.



“Instamos al gobierno nacional y las organizaciones que tienen como misión la defensa de los Derechos Humanos, para rodear y fortalecer la disposición al diálogo como estrategia que permita superar la violencia”, agrega la Organización.



La Acin hace la aclaración porque, aunque oficialmente no se hablado que los responsables del ataque armado sean indígenas, algunos sectores han responsabilizado del ataque al proceso denominado “liberación de la madre tierra”, liderado por comunidades nativas.



(Le puede interesar: Cali: ladrones les amargaron viaje a 2 turistas que en cicla van a La Patagonia)



Dos personas murieron, otras dos resultaron heridas y otra más fue retenida por varias tras un enfrentamiento armado en zona rural del municipio o de Padilla.



Las víctimas fueron identificadas como Rodolfo Dagua Vivas y Leonardo Talaga Menza.



Testigos señalan que los agresores estaban encapuchados. Se desconoce quiénes eran, así como las armas que usaron en el ataque.





MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN