Así viven la crisis del sector los caficultores del Eje Cafetero

Como sucede en los otros departamentos cafeteros del país, en los tres del Eje Cafetero los productores de café están trabajando a pérdida debido a la caída del precio interno de la carga del grano.

En buena parte de los 53 municipios de la región ya se comenzó a recoger la cosecha grande de café, pero esta, aunque en calidad es buena, es la más amarga de los últimos años por cuenta de la caída de la libra de café en la bolsa de Nueva York, la cual se refleja en el precio interno de la carga.



Franklin Echeverry, mediano caficultor de los municipios de La Celia y Santuario y quien hace un mes fue nombrado presidente del Comité de Cafeteros de Risaralda, explica que “estamos trabajando a pérdidas, no solo ahora, sino que casi todo el año hemos estado en esa misma condición. A principios de año por baja producción, y ahora, empezando la cosecha, por la cotización”.



Echeverry comentó que ante la situación se trabaja en dos frentes: solicitando ayuda al gobierno nacional, como se ha hecho durante el año, y buscando que los bancos accedan a hacer acuerdos de pago por obligaciones de los cafeteros vencidas o próximas a hacerlo. “Donde primero se ve la dificultad (por la crisis) es en el sector financiero”, señaló.



El vocero gremial contó que con el banco Agrario (estatal), que es la entidad financiera más importante para los productores agrícolas del país, se han hecho brigadas por los municipios para que los pagos se puedan congelar mientras pasa la crisis. Y es que la cartera cafetera morosa en este banco asciende al 12 por ciento.



El senador Jorge Enrique Robledo, experto en temas cafeteros, aseveró que la situación es “muy grave”. Es que estamos hablando -agregó- de café por debajo de 700 mil pesos la carga y esto tiene unos umbrales del orden de 100 mil pesos más.

Además del precio de sustentación, para el senador por Caldas hay un agravante: la cosecha grande ya empezó, el que esté vendiendo café en este momento está perdiendo una cantidad de plata inmensa.



“La situación es realmente angustiosa y no veo al Gobierno reaccionando con nada”, aseveró.



En Quindío, la situación del gremio cafetero ha llevado a que muchos busquen otras alternativas económicas como otros cultivos o incursionar en el turismo.



En medio de la crisis, el representante por el Quindío al Comité Nacional de la Federación Nacional de Cafeteros, Carlos Alberto Cardona, señaló que desde los Comités de Cafeteros “hemos venido apoyando la renovación de cafetales, también experimentando con nuevas formas de recolección donde se bajen los costos de producción y ayudando en la comercialización de cafés especiales para tener un mejor precio, entre otras medidas”.



Sin embargo se buscarán más soluciones y en el próximo Comité Nacional, con varios Ministros, “vamos a pedir apoyo al precio como el Protección del Ingreso Cafetero (PIC) que se les entregó después del paro cafetero de 2013, insistir en el programa de renovación, ayudas para quienes tienen deudas y mirar un apoyo en fertilizantes”.



El líder de Dignidad Agropecuaria en el Quindío, Carlos Arturo López, contó que al menos 50 dirigentes cafeteros de la región participarán el próximo viernes en una movilización en Neiva, Huila y afirmó que allí se decidirá si van a paro o no.



“Lo que pedimos es que el Gobierno nos ayude porque no podemos seguir produciendo a pérdidas, producir una arroba de café nos sale a 85.000 pesos pero nos la están pagando a 67.000, nos estamos yendo a la quiebra”.



López agregó que “buscamos que nos aprueben un precio de sustentación como el que nos dieron con el paro cafetero de hace unos años, necesitamos eso y que el presidente cumpla sus promesas de campaña”.



Por su parte el presidente del Comité Intergremial del Quindío, Uriel Orjuela, señaló que la realidad es preocupante y aunque se han generado otras actividades en la región, “el café sigue siendo una actividad muy importante para muchas personas de la región, hay que hacer un llamado al Gobierno para que le dé una mirada al campo, esas variaciones del precio internacional afectan la economía del país”.



En Caldas la situación no es más alentadora. A julio de este año el precio de la carga de 125 kilos se redujo en un 14 por ciento, cerca de 121.000 pesos menos en comparación con el precio manejado en 2017.



Los costos de producción y las lluvias constantes han sido los verdugos de los 33 mil caficultores del departamento que han debido recurrir a cultivos adicionales o a actividades extras, lejanas a la agricultura, para sobrellevar una de las crisis más fuertes de los últimos años.



El presidente del Comité Departamental de Cafeteros, Virgilio Clavijo, aseguró que se sienten muy golpeado con la situación, por lo que esperan buenas noticias del el próximo Comité Nacional. “Esperamos que de estas gestiones salga algún incentivo para los cultivadores, esa es la única esperanza que tenemos en la actualidad”, comentó.



Para Clavijo las razones de esta crisis son varias, que incluso no tienen solución interna, como la sobre producción de Vietnam, Brasil, y otros países de Centroamérica, además del intenso invierno que se presenta desde hace varios años.



Para tratar de contrarrestar los efectos de la baja en los precios, Caldas ha incrementado sus esfuerzos por promover el cultivo de cafés especiales que puedan generarle a los caficultores un mejor precio.



Clavijo agregó, igual que el resto del gremio, que la única salvación para que la crisis no los deje en la “ruina” es el apoyo del Gobierno Nacional. “A corto plazo la solución es un Apoyo Gubernamental a la Caficultura (AGC), un auxilio que nos dé un respiro. Seguido a esto, un Fondo de Estabilización que en el que se tenga un precio que no genere pérdidas y sea fijo”.