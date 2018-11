Siga lo más importante de las marchas de este jueves en el país

La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, le hizo un llamado a todos los estudiantes del plantel para que levanten el paro y vuelvan a clase.



"Si este martes no se retoma la actividad académica, no habrá más tiempo. Los semestres son de 16 semanas y no los vamos a acortar a ocho. Si se aplaza, lo haríamos para el próximo año, pero si los tiempos no dan, definitivamente cancelaríamos", señaló Montoya, quien aseguró que por cada día de paro se pierde $ 2.000 millones.