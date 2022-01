En Barbacoas, en Nariño, muchos se siguen formulando la siguiente pregunta: ¿Por qué asesinaron al líder Libardo Castillo Ortiz?

Aunque la muerte del líder social se registró en la mañana del pasado 20 de enero, en zona rural de esa jurisdicción del pie de monte costero nariñense, hasta hoy sus familiares y amigos no acaban de entender el lamentable hecho, que originó mucho miedo y zozobra en toda la zona.



De hecho, en organizaciones sociales en Nariño rechazaron y repudiaron el crimen, exigiendo a las autoridades esclarecer el primer asesinato contra un líder social en esta región del país en lo que va corrido de este año.



En la Alcaldía municipal confirmaron el hecho y señalaron que Castillo, de 33 años, era un reconocido líder comunitario de la vereda San Miguel de Ñambí, labor que alternaba como motorista de una embarcación en esa localidad.



Las circunstancias y causas del homicidio aún están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.



Él se había ganado el cariño y afecto de la gente por su generosidad y eficiencia movilizando a hombres y mujeres en su medio de transporte a través del río Telembí durante más de 20 años.



Por su inmenso afán de servicio a la comunidad el reconocimiento se lo había ganado a puro pulso.



“Libardo nunca dejaba a un pasajero, se esmeraba en llevar a los campesinos de una vereda a otra, no le importaba la hora ni las circunstancias”, eso dijo uno de sus amigos que hoy lamenta su pronta desaparición.



Esa mañana del jueves 20 de enero en el sector conocido como Playa de Telpi, distante a una hora aproximadamente del perímetro urbano de Barbacoas, fue interceptado por cuatro sujetos fuertemente armados, a él y 30 pasajeros que se movilizaban en la embarcación los obligaron a descender y después vino lo que nadie esperaba.



Cuentan testigos del episodio que el joven motorista casi no cruzó palabras con los hombres desconocidos que interrumpieron abruptamente el viaje.



De un momento a otro, cuando el pánico y el temor se apoderaba de los pasajeros, frente a ellos los sujetos con una enorme frialdad y cruel cinismo le dispararon en varias ocasiones y causaron su muerte.



Entre las organizaciones sociales que lamentaron la muerte del dirigente comunitario está la Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz), que aseguró que es el primer líder social asesinado en Nariño en el comienzo del año 2022.



Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con Castillo serían 9 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados este año y un total de 1.295 los muertos desde la firma del acuerdo de paz en Colombia.



Recordó que la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana para los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco, según la cual “se señala la resistencia de las comunidades ante las prácticas violentas de los actores armados ilegales y las exigencias de respeto a sus vidas y a su territorio”.



Para esta misma organización las constantes solicitudes que han hecho las comunidades en los tres citados municipios “son vistas por los grupos armados como actos de rebeldía, razón por la cual éstos han emprendido diversas formas de violencia en su contra”.



En ese territorio los grupos armados ilegales que hacen presencia son la columna móvil 'Franco Benavides' y el bloque occidental 'Alfonso Cano', disidentes de las Farc, al igual que 'Los Contadores' y el Eln que se disputan las rutas del narcotráfico en ese territorio.



También se pronunció la Asociación de Víctimas por la Paz y el Desarrollo, Asvipad, que rechazó todo hecho de violencia contra quienes defienden los derechos humanos y reclaman la paz en sus regiones.



El pasado 27 de diciembre en la zona urbana de Barbacoas había sido asesinado por desconocidos Javier Esnaider Castillo Ortiz, de 24 años, y un juglar y defensor de la música tradicional del Pacífico nariñense. Fue además integrante de las agrupaciones folclóricas Changó de Tumaco y Lumbalú de Barbacoas, con las que participó en eventos culturales del suroccidente colombiano.



Hasta ahora las autoridades competentes no han entregado resultados de las investigaciones orientadas a esclarecer este lamentable crimen.



