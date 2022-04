Casi un mes después del homicidio de Karolain Nohava Forero de 20 años, que conmocionó al Quindío, el presunto responsable de la muerte de la joven fue enviado a prisión por una juez del municipio de Circasia.



El crimen de la estudiante de Derecho indignó a los habitantes del departamento, pues Nohava Forero era reconocida en su municipio por su carisma, talento musical y amor por los animales.



El pasado viernes 11 de marzo, la joven salió muy temprano a pasear a sus perros y horas más tarde fue encontrada con varias heridas de arma cortopunzante en zona boscosa del municipio de Circasia.



La Fiscalía señaló a Cristian Alejandro Ospina Fernández, exnovio de la joven, como el presunto responsable del asesinato y la juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario tras analizar las pruebas aportadas por el ente investigador y la defensa.



No obstante, la defensa apeló y se espera que otro juez defina si Ospina afronta el proceso tras las rejas o en libertad.



Cristian Alejandro Ospina Fernández es el principal sospechoso. Foto: Captura de la audiencia

Aunque las audiencias de legalización de captura, imputación de delitos y medida de aseguramiento se realizaron sin presencia de medios de comunicación con el fin de proteger a la principal testigo del caso, se han conocido detalles de la investigación que demostrarían que Ospina, al parecer le habría propinado cinco puñaladas en varias partes del cuerpo a su expareja.



El director de Fiscalías del Quindío, Justino Hernández, informó que realizaron 45 actividades investigativas que permitieron encontrar la evidencia técnica, testimonial y documental que ‘’nos diera la inferencia razonable para señalar a este joven como el presunto autor de este homicidio agravado. Al parecer tienen un diálogo, un acercamiento ese día y ella, al parecer termina a manos de él, ultimada con un arma blanca’’.



Entre las pruebas se encuentran varios videos de cámaras de seguridad desde el lugar de residencia del indiciado hasta el sitio donde fue hallado el cadáver de la joven, además de un cuchillo que habría sido el arma usada para acabar con la vida de la estudiante y varios testimonios, entre ellos el de una menor de edad.



No obstante, la defensa argumentó que él hombre no pudo ser el responsable pues, según el testimonio de dos personas, permaneció dormido en su casa toda la mañana del viernes 11 de marzo.



Marcha para pedir justicia por el asesinato de Karolain Nohava. Foto: Tomada de redes sociales

Estefanía Osorio, abogada de las víctimas en el proceso, le dijo a este medio que aún no se ha establecido el posible motivo por el cual habrían asesinado a Nohava Forero.



‘’Según los argumentos de la Fiscalía, por eso no imputaron feminicidio sino homicidio agravado, algo en lo que no estoy de acuerdo porque no hay enfoque de género, hay que mirar todo el trato de desprecio al cuerpo de la mujer, la forma en cómo la mataron, todo eso no lo manejaron’’.



Y añadió que ‘’estamos en una etapa preliminar en la cual tenemos que respetar el principio de presunción de inocencia, es una medida de aseguramiento donde se establece que probablemente pudo ser la persona, pero está intacta su presunción de inocencia’’.



La defensora relató que la madre de la joven ‘’solo quiere justicia y saber la verdad, pues lamentablemente la vida de su hija ya se apagó’’.



Hace unas semanas, durante un consejo de seguridad realizado en Pereira, el ministro de Defensa, Diego Molano, designó a un equipo de investigación para dar con los responsables del crimen.



