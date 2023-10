Así se encuentra el pulso por las alcaldías de las principales capitales

En Medellín y Barranquilla, los favoritos han logrado mantener una ventaja superior a los 40 puntos; en Bucaramanga no es tan abismal, pero sigue siendo amplia; en Cali, hay empate técnico.

Barranquilla

A Alejandro Char, en su camino de vuelta a la alcaldía de Barranquilla, no parece haberlo afectado siquiera la detención de su hermano Arturo. Es más, su amplia diferencia sobre sus contrincantes ha ido en aumento.



En varias encuestas el empresario y político se muestra bastante lejos de sus contrincantes.



Luego de manifestar la alianza con el también candidato Eduardo Verano, quien aspira a la gobernación de Atlántico, como lo hicieron en 2014, sería la tercera vez en la que ganan. Ambos han ocupado los respectivos cargos en 2008-2012 y 2016-2020. El candidato de Cambio Radical sigue consolidando su favoritismo pese incluso al temor de una demanda ante l Consejo Nacional Electoral (CNE) para frenar su candidatura.

“Su proyecto tiene una narrativa aceptada por gran parte del electorado en Barranquilla. Es una propuesta que tiene unos hechos demostrables durante 16 años”, comenta el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte Ángel Tuirán.



La familia Char continúa demostrando su poder político en la región Caribe, consolidando su poder y capacidad electoral. Carlos Arias, analista de comunicación pública y política, señala que las estructuras del grupo Char se han mostrado sólidas y han dado buenos resultados, razón por la que el segundo en la carrera, Antonio Bohórquez, no se acerca en intención de voto.



“En el Caribe, todas las esferas de bienestar y de calidad de vida están asociadas a la política. En Barranquilla, el grupo Char logró desarrollo económico y unas estructuras muy firmes, por lo que, independientemente de cuál sea el hecho de opinión a nivel nacional, goza de este favoritismo”, asegura Arias.

Cali

Aunque desde el comienzo y durante gran parte de la campaña el empresario del chance Roberto ‘el Chontico’ Ortiz estuvo arriba en las encuestas para la alcaldía de Cali, en la recta final y tras varias adhesiones a su campaña, el empresario Alejandro Eder, candidato por el movimiento Revivamos, se sitúa como uno de los favoritos.



Un resultado que pone el pulso al rojo vivo y consolida la remontada de Eder, que hasta hace unos meses se mostraba lejos de Ortiz en las encuestas.



Para el historiador y politólogo Guido Hurtado, si bien ambos candidatos han crecido en las encuestas, “Roberto Ortiz está tocando techo; Eder, no. En Cali hoy se está moviendo el voto de opinión, y lo que hay detrás del crecimiento de Eder son unos caleños que están creyendo que es la campaña que puede rescatar a la ciudad”.



Por su parte, el analista y estratega político vallecaucano Álvaro Benedetti resalta que a Eder le estarían resultando efectivas las alianzas con Diana Carolina Rojas –tercera en las pasadas encuestas– y el exministro de Justicia Wilson Ruiz.



“Con esos apoyos logra tener una visibilidad que no había tenido en el inicio de la campaña y que lo perfila como un candidato que ha sumado no solamente nombres, sino que ha logrado unir voluntades de diversos sectores”, comenta.En esta recta final, si bien se habla de un empate técnico, los expertos aseguran que a Eder lo favorece la tendencia.

Medellín

Luego de la sorpresiva renuncia de Daniel Quintero al cargo para irse a apoyar a Juan Carlos Upegui, las cosas en la ciudad parecen mantenerse iguales en cuanto a la intención de voto de los paisas. No hubo, según las encuestas, ‘el efecto Quintero’.



Federico Gutiérrez mantiene la primera opción para convertirse en el próximo alcalde de Medellín. El excandidato presidencial se sigue imponiendo sobre Upegui con una amplia ventaja, la cual se ha mantenido desde el comienzo de las mediciones.



Para Jorge Andrés Rico Zapata, docente investigador de la Universidad Católica Luis Amigó y de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), el apoyo de Quintero no ha representado una fuerza mayor, pues el exalcalde no cuenta con un caudal a favor en la ciudad

“Su renuncia no fue vista como un acto de responsabilidad, sino al contrario: en el clima de opinión de la ciudadanía se ve como un proceso que se ha dado desde la irresponsabilidad, por lo cual ha generado una visión mucho más negativa sobre lo que es el quinterismo”, señala el experto.



La analista María Lucía Jaimes menciona que a la campaña de Upegui la puede afectar la imagen de Quintero.



“La imagen que deja Quintero es la más baja que tiene un mandatario en la ciudad desde 1994: los enfrentamientos con los grupos políticos, empresariales y académicos, el deterioro de la malla vial y mobiliario de la ciudad han dejado a la ciudadanía con una mala imagen de la gestión del alcalde”.

Bucaramanga

En la carrera por la alcaldía de Bucaramanga, Jaime Beltrán continúa primero en las principales encuestas que se han realizado durante las últimas semanas para la elección del próximo alcalde de la capital santandereana.



Jaime Andrés Beltrán es pastor y ha sido concejal de Bucaramanga en dos periodos, en el 2019 se lanzó para ser el alcalde de la ciudad y a pesar de que no fue elegido, obtuvo la segunda votación más alta, después de la del hoy mandatario Juan Carlos Cárdenas.



Detrás de Beltrán en las encuestas continúa Horacio José Serpa, quien durante las últimas semanas ha mostrado leves incrementos en la intención de voto junto a Luis Ordóñez y Fabián Oviedo; no obstante, se mantienen alejados del favorito hasta el momento.



El analista político Julio Acelas asegura que lo del candidato ha sido notable, teniendo en cuenta que en varios círculos políticos de la ciudad aseguran que Beltrán tendría el beneplácito del clan Aguilar, una de las familias con más tradición política del departamento de Santander.



Estos señalamientos que buscan poner en riesgo la candidatura de Beltrán parece que han logrado sostenerla, pues en varias entrevistas y también desde su campaña, el candidato ha respondido que no cuenta con el apoyo del clan Aguilar.



El analista Gerardo Martínez considera que Beltrán sigue punteando porque ha logrado sintonizar con la gente a partir de su fuerte y contundente mensaje en redes sociales sobre la falta de seguridad en Bucaramanga y su consecuencia, que ha sido la ‘paloterapia’, asegurando que la ciudad se estancó y tiene un retraso de más de ocho años en materia de seguridad, su bandera más fuerte para los electores en estas justas.

Cartagena

Dumek Turbay continúa siendo el candidato con más opciones de llegar a la alcaldía de Cartagena, según las últimas encuestas realizadas.



La capital de Bolívar, que recién tuvo un mandatario que culminó su mandato de manera regular tras varios escándalos por corrupción, espera que el nuevo administrador pueda mantenerse en el cargo y trabajar en beneficio de la ciudad cuya mayor urgencia es mejorar las cifras de desempleo, así como el fortalecimiento de la seguridad.



El exgobernador se ha mostrado como un fuerte crítico de la administración de William Dau Chamat, actual alcalde, al que se le reprocha por no haber trabajado por la ciudad. Además, Turbay ha contado con el apoyo de clases políticas tradicionales del departamento que le han ayudado a impulsar su candidatura.



Detrás de Turbay se sitúa también el exconcejal William García Tirado, quien perdió el pasado pulso electoral en una final reñida con Dau Chamat, razón por la cual muchos analistas consideran que esta última semana se podría dar un contrapunteo fuerte entre ambos candidatos, que conocen bien la ciudad. “En las últimas, cuatro elecciones el voto ha sorprendido y ha elegido fuera de los pronósticos”, menciona la directora de Funcicar, Carolina Calderón.



Ambos son curtidos políticos y conocedores del manejo de la administración pública.



“La ciudadanía espera que el próximo mandatario o mandataria tenga la capacidad de articular esfuerzos con diversos actores y trabajar con ellos en múltiples frentes de manera simultánea”, señala Eliana Salas, directora de la veeduría ciudadana Cartagena Cómo vamos.

