Así transcurren las marchas estudiantiles en el país

Una nueva jornada de paros estudiantiles se adelantará este jueves en varias ciudades del país.



Se esperan manifestaciones en lugares como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Pasto, Popaýan, Manizalez, Pereira y Armenia.



Los estudiantes saldrán nuevamente a las calles para pedirle más recursos económicos al Gobierno Nacional.



A las marchas del día de hoy se sumarán centrales obreras y profesores.



EL TIEMPO irá actualizando cuál es el estado de las marchas y la movilidad en los diferentes lugares donde se han convocado las protestas.

Minuto a minuto

8:19 a.m.: En Bogotá, en la Universidad Nacional arrancan las concentraciones de estudiantes que iniciarán su recorrido a las 9 de la mañana. Se espera que su recorrido sea por la carrera 30, la calle 80, Los Héroes y la calle 100.



8: 15 a.m.: En Popayán, estudiantes y sindicatos se encontrarán en la Facultad de Humanidades a las 9:00 a. m. y se dirigirán hacia el Sena Norte.



8: 14 a.m.: En Cali, la marcha estudiantil, del magisterio y de las diferentes organizaciones sindicales ya se empiezan a agrupar en los diferentes puntos del sur y el norte de la capital del Valle.



Partirá a las 9:00 a. m. desde la glorieta de la avenida Estación, al norte, pasará por la avenida Las Américas, la avenida 2N, la calle 8, la carrera 5, la calle 10 y terminará en la Plazoleta de San Francisco, sede de la Gobernación, zona del centro.

Recomendaciones en la movilidad

Tenga en cuenta estas cinco recomendaciones para la movilidad:



1. Se espera que las marchas en la capital del país arranquen a las 9 de la mañana. Por lo tanto, planee su agenda en función de esta hora.



2. Planee su ruta para evitar las congestiones que puedan ocasionar las protestas.



- En Bogotá, por ejemplo, fueron autorizadas cuatro rutas para el desplazamiento de los manifestantes. Las centrales obreras lo harán por la carrera séptima, desde el Parque Nacional hasta la avenida Jiménez.



Los estudiantes se movilizarán hacia la calle 100, desde la calle 45 por la carrera 30, pasando por la calle 80 y la avenida 68; desde la 72 por al avenida Caracas, la calle 80 y la avenida 68, y la calle 40, la séptima, la calle 39, la avenida Caracas, la calle 80 y la avenida 68.



- En Cali, se establecieron vías alternas ante la posibilidad de que colapsen sectores como la glorieta de la avenida Estación, la avenida de las Américas, la avenida 2 Norte, la calle ovtava, la carrera 5, la calle 10 y la plazoleta de la Gobernación.



- En Medellín, las autoridades no han dispuesto planes especiales de seguridad, más allá de la presencia de policías y agentes de tránsito. Tampoco se esperan grandes operativos en Pasto y Popayán, donde hace ocho días se presentaron alteraciones de orden público.



- En Bucaramanga las miradas estarán dirigidas a lo que pueda ocurrir en la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde ya hubo enfrentamientos entre estudiantes y la Fuerza Pública.



3. En Bogotá, evite ir al centro de la ciudad. Si tiene diligencias, inténtelas hacer antes de las 9 de la mañana, sino es mejor que las aplace para el siguiente día.



4. Recuerde que las marchas están acompañadas por 80 grupos gestores de convivencia y más de 2.000 uniformados. Si usted presencia alguna irregularidad comuníquese con las autoridades.



Minuto a minuto en desarrollo...



