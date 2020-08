‘La magia sigue volando’, así sobrevivió el Aviario a la Pandemia

Pese a la crisis por coronavirus que azota al planeta y que mató el turismo, el Aviario Nacional de Colombia, ubicado en la isla de Barú, zona insular de Cartagena, está de celebración.



Tripadvisor, el portal más popular de viajeros en el mundo, ubica, por cuarto año consecutivo, al Aviario Nacional entre las mejores atracciones del mundo.



El reconocimiento de los viajeros se dio en los premios Travellers' Choice Best of the Best, establecidos en el año 2002, que otorga Tripadvisor a los destinos más exóticos y maravillosos del mundo.

El Aviario Nacional, ubicado en Barú, celebró cuatro años de fundación el pasado mes de febrero, tiempo en el cual se ha convertido en el gran atractivo para miles de visitantes que llegan al año en busca de un destino natural.



Los Travellers' Choice Best of the Best son los únicos premios de la industria de viajes basados en millones de críticas y opiniones de viajeros de todo el mundo, lo que garantiza la imparcialidad.

Además, lo invitamos a leer: Así se prepara Cartagena para su 'nueva normalidad' desde septiembre

Cientos de Flamingos son uno de los atractivos del Aviario Nacional de Barú. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Este reconocimiento es entregado anualmente y refleja lo mejor de los destinos del mundo en cuanto a servicio, calidad y satisfacción del viajero.



El águila arpía, el cóndor de los andes, flamencos, pavos reales, guacamayas, el misterioso gallito de roca, o la alegre Polla azul y cientos de aves multicolores hermosas, con sus cantos exóticos, hacen el aviario el mejor escenario de cuidado y conservación.



“Esperamos que este reconocimiento sea un motivante más para que nos visiten cuando podamos volver a abrir puertas, una vez pase esta pandemia. Por cuarto año consecutivo recibimos el reconocimiento (desde que abrimos): es el hábitat, la diversidad de aves y el equipo de profesionales los puntos que más comentarios positivos da la gente”, señala Martín Pescador, directivo del aviario.

También lo invitamos a leer: Todo lo que debe saber sobre la reapertura económica de Barranquilla

Pese a la pandemia, 'la magia sigue volando'

En su recorrido por los senderos naturales, el visitante ingresa a escenarios protegidos, como el bosque seco tropical, donde habitan diferentes aves en un entorno natural: lagos, árboles gigantes y frondosos y nidos en piedra hacen parte de su maravilloso universo. Sin embargo, este lugar tuvo que cerrar puertas por cuenta de la pandemia.



“El aviario tuvo que cerrar puertas el 17 de marzo de 2020 en cumplimiento de lo ordenado por el Gobierno. Esto implica que no hubo flujo de ninguna especie como la taquilla, que es de lo que ha vivido el Aviario en estos 4 años. Tenemos obligaciones laborales muy grandes y mantenimiento, alimentación de nuestras aves, servicios públicos, gastos en el orden de los 190 millones de pesos, que hemos logrado reducir hasta 120 millones de pesos”, explicó Alba Lucía Gómez, gerente del Aviario.



El reconocimiento no alivia en lo económico pero es un bálsamo en medio de la crisis por la pandemia.



“Las aves no saben que estamos en cuarentena y hay que alimentarlas, también tratamos de mantener al mayor número de nuestros empleados, la mayoría que viven en la isla de Barú. Teníamos unos ahorros para hacer unas ampliaciones este año, pero por supuesto fueron los primeros pesos que se fueron en medio de la crisis”, agrega la gerente Gómez, en diálogo con EL TIEMPO.



“Durante la pandemia realizamos una campaña maravillosa: si nosotros no podemos volar por el confinamiento, a las aves nadie las detiene, y la magia sigue volando. Es una campaña para que la gente gire a una cuenta en Davivienda o también pueden apadrinar un ave: desde una Guacamaya hasta un Cóndor; desde 50 mil pesos hasta un millón de pesos, y gracias a más de 800 personas que se vincularon ‘La magia sigue volando’”, suma la gerente Alba Lucía Gómez.

También le puede interesar: Lo que debe saber sobre la reapertura económica en Medellín

Las aves fueron cuidadas y alimentadas durante la pandemia, pese a que al aviario no ingresaron recursos. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Viajeros que aman las aves

Los ganadores del premio Travellers' Choice Best of the Best se seleccionan anualmente teniendo como base los comentarios de millones de viajeros de la comunidad Tripadvisor.



Los premios Travellers' Choice Best of the Best destacan no solo las opciones populares de los turistas de todo el planeta, sino también los destinos y servicios verdaderamente excepcionales que hacen que los viajeros regresen.



De las 500 opiniones de viajeros, que copan el portal turístico, sobre el Aviario, el 95 por ciento celebran el destino y se declaran maravillados por la sinfonía del canto de aves y la belleza del Caribe colombiano.



“Es un sitio donde se encuentra unas aves variadas para el placer de los que les gusta un turismo ecológico y también para los que quieran disfrutar del paisaje .Es considerado el segundo ms grande de Suramérica”, comenta uno de los viajeros en el portal.



“¡Es una excelente experiencia, una muestra de lo que se encuentra en la fauna colombiana que es única! Completa el viaje a ésta región tan bella”, añade otro turista en cantado con El Aviario.

También lo invitamos a leer:

Sin comunidades ni víctimas se hizo cumbre integral en Montes de María

Paneleros harán 'vaca' para frenar patente que les dejaría sin dulce

Capturaron a joven que extorsionaba a su profesor con fotos íntimas

JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas