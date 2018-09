Así será el concierto de cierre del Green Moon Festival en San Andrés

Este sábado a partir de las 6:00 p.m. en el bulevar Sprat Bight de San Andrés, tendrá lugar el ‘Word Music Concert’, evento musical que cierra una semana completa de actividades culturales, artísticas, ambientales y de formación profesional, adelantadas por la Fundación Green Moon en compañía de nuevos aliados que le dieron la mano y un aire fresco al festival.

En el concierto con entrada libre –como todas las actividades del certamen– participarán esta noche las reconocidas bandas y artistas locales de reggae: ‘Prophet Negus’, ‘R-VYBZ’, ‘Joe Taylor and the Fireband’, ‘Job Saas and the Heartbeat’ y ‘Creole’.



En el plano nacional hará presencia la reconocida agrupación ‘Systema Solar’ y de África llegarán los sonidos de ‘Kokoroko’, banda progresiva residente en el Reino Unido.



Atrás queda una semana en donde se desarrollaron con éxito talleres de narrativa infantil; actividades ambientales de reutilización de materiales para convertirlos en piezas artísticas o domésticas; la III Feria Lingüística del Creole (idioma madre de los raizales), este año con acento en la nomenclatura marítima; conversatorios sobre la industria de la música y otras actividades paralelas.



Por otra parte el British Counsil en alianza con el Green Moon Festival (GMF) viene desarrollando el ‘Backstage to the Future Caribbean’ (#BTFCaribbean), programa que una veintena de estudiantes continúan formándose –desde el año pasado– técnicamente para el desarrollo de espectáculos y eventos en vivo, como el concierto de este sábado, donde harán parte del staff de producción.



BTF 2018 está conformado por un grupo de 21 aprendices; seis de ellos, extranjeros procedentes de Jamaica, Venezuela y Cuba (dos por cada país); además de quince estudiantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Tres décadas de historia

Este Green Moon Festival nació en mayo de 1987 y se realizó con gran aceptación durante siete años; luego hizo una larga pausa –en la que el público nunca olvidó su pertinencia, incluidas las nuevas generaciones, que crecieron escuchando su legado–, hasta que retornó en el año 2012 con el afán de devolverle a los isleños esta celebración.

“El evento tiene una característica y es que la gente lo reclama”, dice Heidy Taylor, directora ejecutiva del GMF. “Este festival es para todos los gustos de la familia isleña. Para los que disfrutan de los conciertos; para los que se benefician de la agenda académica y cultural; y para todas las personas –entre ellas nuestros niños– que reciben sus contenidos con amor. En suma, el Green Moon, somos todos”, concluyó.



El festival es organizado por la Fundación Green Moon, de la mamo de Cotelco (San Andrés), British Council, Instituto Francés, la empresa de aseo Trash Busters, el Banco de la República, Music Box,-Over Receptour, Radio Nacional de Colombia, el canal regional Teleislas y otras firmas comerciales.





Eduardo Lunazzi

SAN ANDRÉS

ESPECIAL PARA EL TIEMPO