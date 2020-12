Así será el alumbrado navideño en las ciudades del Eje Cafetero

Cientos de luces de varios colores y enormes figuras volumétricas ya adornan los principales sitios de Armenia, Pereira y Manizales. El lunes en la noche se encendieron los alumbrados navideños de Manizales y Pereira, mientras que en la capital quindiana se había encendido el pasado 1 de diciembre.



Con estos alumbrados, las tres administraciones municipales buscan llevar un mensaje de alegría y esperanza después de las situaciones generadas durante todo el año por el contagio del covid-19, la cuarentena y la afectación en la economía.



En Armenia, los comerciantes ven la iluminación de la ciudad como una oportunidad para reactivar las ventas. De ahí que la Cámara de Comercio aportó 3’400.000 pesos, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en Quindío aportó 500.000 pesos y los comerciantes del centro de la ciudad invirtieron 6’ 300.000 pesos en el alumbrado que instaló la Empresa de Energía del Quindío (Edeq).



Este año, el nombre que llevarán los alumbrados navideños de Quindío será: ‘Una Navidad, la felicidad está en casa’ y tienen como propósito resaltar los valores familiares y promover el autocuidado, según explicó el director de mercadeo de la Edeq, Durley Riveros.



Las figuras volumétricas están inspiradas en una Navidad tradicional y en elementos de la fauna y flora del departamento.



Según informó la Edeq, el alumbrado de este año contó con la mayor inversión de los últimos años, pues tuvo un costo total de 1.367 millones de pesos en los nueve municipios que fueron iluminados. Estos recursos fueron aportados por varias entidades públicas y privadas, y de los cuales 657 millones de pesos fueron invertidos por los municipios y entidades y 710 millones por la Edeq.



“Era un compromiso que teníamos con la comunidad. Es un esfuerzo muy grande el que estamos haciendo, pero nos lo merecemos. Quedamos cortos, hubiéramos querido que fuera en toda la ciudad, pero obviamente tenemos nuestras limitantes en recursos económicos, y el municipio tiene otras prioridades”, señaló el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos.

Aunque este año no se iluminó el Parque de la Vida que ya era un sitio tradicional para recorrer en la ciudad durante la Navidad, sí se instalaron luces y figuras en los parques El Bosque, Sucre, Los Fundadores, Plazoleta de la Quindianidad y plaza de Bolívar.



El mandatario dijo que esta es la primera vez que el mirador La Secreta se vistió de Navidad. Allí se instaló un árbol de 18 metros de altura. Además, se adornaron la iglesia San Francisco, la carrera 14, el puente La Florida, las tres glorietas más importantes y la avenida Bolívar.



En Manizales y Pereira los alumbrados navideños se inauguraron en la noche de velitas. A partir de las 7 de la noche se encendieron las más de 10 mil bombillas con las que se iluminarán ambas capitales y que no se salvaron de las polémicas por su adjudicación.



En el caso de Manizales, este año no será como en los anteriores que las figuras de carros, carrozas, casas y animales permitían la interacción directa con el público. Este año será de figuras de gran tamaño para que se vea, pero -en lo posible- no se toque y así evitar que en las piezas haya rastros del virus y se aumenten los contagios por covid-19.



Además, a raíz de la pandemia, se optó por una decoración más austera. “Este año fue difícil, tuvimos grandes reducciones presupuestales, así que el alcalde nos pidió una navidad austera, sobria, pero que exaltara las tradiciones de los manizaleños. Esta vez tuvimos una inversión de 900 millones, 30 % menos que la del año anterior”, sostuvo Arturo Espejo, gerente del Instituto de Valorización de Manizales (Invama), entidad que se encarga del alumbrado público en la ciudad.



Domos de gran altura y extensión, árboles, metros de manguera y luces monocromática que forman túneles son las apuestas para este año. Una de las principales novedades es el árbol gigante que adorna la plaza de Bolívar. Allí, históricamente, se encendía un árbol de cinco metros de altura en uno de sus costados, en esta ocasión se encendió la iluminación desde el centro con un árbol de 18 metros de altura.



“Con ese presupuesto y un estilo similar iluminamos también 900 instalamos Chipre, el cable, la carrera 23, los parques de Caldas, Ernesto Gutiérrez y del Agua y la zona de Milán. Además, tendremos proyecciones de video mapping (proyectores de vídeo para desplegar una animación o imágenes sobre superficies) en dos puntos de la ciudad, uno de esos la basílica de la Inmaculada Concepción”, añadió Espejo.

Para este montaje, que incluye tres millones de luces led, más de 7 kilómetros de cable y diez de elementos fijos de montaje, se contó con la participación de 50 madres cabeza de familia y 30 operarios manizaleños, generando así 80 empleos directos para personas de la ciudad.



En Pereira, entre tanto, más de 5 millones de bombillas iluminarán los principales sectores de la ciudad. Con una inversión de más de 2.500 millones de pesos se tendrán las clásicas figuras navideñas como pesebres y árboles, además de implementar por primera vez elementos tecnológicos.



“Tenemos más de cinco millones de bombillos LED, lo que permite ahorrar energía, adicionalmente tenemos dos nuevas tecnologías, un mecanismo que en siete minutos se multiplica en 50 réplicas de diferentes colores y el cual se verá sobre el árbol de la plaza de Bolívar. Además, tendremos un video mapping, algo que no habíamos traído. Con eso queremos que los pereiranos puedan disfrutar de él, incluso sin salir de casa”, dijo Yulieth Porras, gerente de la Empresa de Energía de Pereira.



Los parques principales de la ciudad, las iglesias, los buses articulados del Sistema de Transporte Masivo, las carreras séptima y octava del centro, la Avenida Circunvalar y el viaducto César Gaviria Trujillo también serán iluminados este año.



“La idea con el alumbrado navideño es que los ciudadanos recuperen la confianza, la esperanza y la fe de que todo puede ser mejor, a pesar de las afectaciones y la devastación que ha causado el covid- 19”, apuntó el mandatario de los pereiranos, Carlos Maya.

