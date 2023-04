La consultora internacional Living Cost considera que Sogamoso, en Boyacá, es la ciudad con el costo de vida más barato de toda Colombia. Esta clasificación se realizó analizando 50 lugares de Colombia, entre ciudades y municipios.



En contraste con Cartagena, que fue elegida la más costosa de Colombia, en Sogamoso solo se necesitan 325 dólares para vivir durante un mes. Esto equivale a 1'483,378.00 de pesos colombianos, poco más que el salario mínimo.



La información fue tomada luego de evaluar el costo de vida general y otros indicadores como los ingresos mensuales de trabajo, el precio del transporte público, la cercanía de aeropuertos y la tarifa de las comidas básicas.



Según la consultora, que realiza el análisis en dólares para hacer el comparativo con otros países, para concluir estos datos tuvieron en cuenta un total de 13 factores, entre ellos siete son indicadores específicos de cada país, como el índice de libertad humana, el PIB, la expectativa de vida, las cifras de homicidios, entre otros. Y otros siete fueron tomados especialmente para cada ciudad como precios de supermercado y transportes locales.



Popayán, Tuluá e Ibagué también estuvieron clasificados entre los más económicos. Sin embargo, Sogamoso brilla por el bajo precio de sus arriendos. Para Living Cost, un apartamento o casa se puede conseguir por 461 mil pesos al mes, con servicios incluidos.



Los precios de los alimentos también son más asequibles que en otras ciudades. Para la firma internacional, una persona en Sogamoso gasta 145 dólares mensuales en su alimentación, es decir, 655 mil pesos colombianos.



Una cena para dos en un restaurante del municipio boyacense son 61.521 pesos. Un almuerzo para una sola persona tiene un costo promedio de 22.000 pesos. Según el alcalde de Sogamoso, Rigoberto Alfonso, los precios de Living Cost coinciden con los del territorio. Sobre todo, en lo que se refiere a los arriendos y la alimentación.

Sogamoso hace parte de una alianza llamada 'Ruta de fe y parques', que consta de un recorrido por los lugares más reconocidos del municipio. Foto: Alcaldía de Sogamoso

¿Cómo es vivir en Sogamoso?

Según Living Cost, Sogamoso tiene el arriendo más barato de Colombia. Incluso, es posible encontrar apartamentos de 40 metros, en zonas periféricas, en 244.000 pesos mensuales.



Adicional a esto, los transportes y planes de entretenimiento también son más económicos que en otras ciudades. Una cerveza de 16 onzas tiene un costo de 4.116 pesos. Un capuccino serían 5.564 pesos y una entrada de cine se puede conseguir por 12.000.



La consultora informó que una persona gasta 126.661 pesos al mes en transporte en Sogamoso. Dentro del municipio, es económico tomar taxis y moverse entre los territorios cercanos.



“El transporte colectivo entre los barrios cuesta 2.000 pesos y con los 12 municipios cercanos 2.500 a 3.000 pesos. Una carrera de taxi cuesta 6.000 pesos pero puedes hacer hasta 4,5 km y no hay incremento por ser noche o fines de semana. La distancia entre Bogotá y Sogamoso es de 180 kms”, explicó el alcalde del municipio, Rigoberto Alfonso.



Para llegar desde Sogamoso a la capital, el precio promedio de los buses interdepartamentales es de 35 mil pesos. Para el alcalde, el costo es asequible debido a la doble calzada que hace que los vehículos consuman menos combustible. De acuerdo con el mandatario, es la concesión más económica del país en cuanto al valor de los peajes.



Hacer mercado en el municipio también es notablemente más barato que en otros lugares. Un litro de leche tiene un costo de 2.261 pesos y medio kilo de pan vale 1.538 pesos, el mismo precio de un kilo de arroz.



Comprar una caja de 12 huevos sería equivalente a pagar 4.478 pesos. El queso tiene un precio más elevado, teniendo que pagar 17.000 por un kilo.



El precio de un kilo de pechuga de pollo empieza desde los 10.000 pesos y la misma cantidad de carne cuesta 18.000. Si desean acompañar la comida con una botella de vino, las personas deberán pagar desde 35.000 pesos en adelante.



En cuanto a otros servicios, la suscripción mensual a un gimnasio se encuentra en 65.000 mil pesos. Un corte de cabello sencillo son 16.000 y una visita al doctor roza los 84.000 pesos en promedio. Si los sogamoseños se enferman, el precio de los medicamentos para la gripe son de 19.000.



En los últimos años ha aumentado el turismo en Sogamoso. Gracias a los incentivos de la alcaldía y a la formación de la marca territorial ‘Sugamuxi’, que incluye a 12 municipios del departamento. Tópaga, Aquitania, Tota, Cuítiva, Iza, Firavitoba, Gámeza, Mongua, Monguí, Tibasosa, Pesca y Sogamoso se unieron a la asociación, que ya ha tenido impactos en el turismo.



Las tarifas hoteleras son inferiores a las de otros municipios. Según el alcalde, los mejores hoteles suelen tener precios promedios de 110 mil pesos y aquellos de mediano nivel, cuestan cerca de 70 mil. En los fines de semana, algunos lugares tienen descuentos de hasta el 50 por ciento para incentivar la llegada de visitantes.



Sugamuxi ha desarrollado dos productos turísticos que han funcionado en el departamento. El primero es la ‘Ruta de las lagunas’, un recorrido por 8 lagunas y el lago de Tota. También está la ‘Ruta de la Fe y los parques’, que lleva a los turistas por los más reconocidos de los 12 municipios.

La vía que comunica Sogamoso y Tasco fue rehabilitada hace unos años. Foto: Invías

¿Por qué es tan barato vivir en Sogamoso?

El mandatario de los sogamoseños indicó que hay varios factores que han aligerado el costo de vida del municipio. Uno de ellos es la producción de alimentos. El municipio se encuentra en un lugar privilegiado, rodeado de cosechas.



No solo producen sus propias frutas y verduras sino que en los territorios cercanos hay cultivos de papa, cebolla, arveja, habas, fresa, mora, entre otros. Debido a esta cercanía, no es necesario pagar transporte ni se requieren intermediarios. Además, el clima de Boyacá permite que los alimentos se mantengan en buen estado por más tiempo. Esta cadena permite que sean más económicos.



Adicional a esto, Sogamoso tiene una economía industrial que sirve a todo el departamento. En el municipio se explota carbón, roca fosfórica, triturados y arcilla. Esta última se considera la segunda mejor del país, según los propios habitantes.



En el lugar residen 132 mil personas, con una economía basada en la industria, especialmente en materiales de construcción, con cuatro empresas cementeras, dos de acero y otras de metalmecánica. Gracias a esto, es más asequible hacer construcciones y remodelaciones.

La plaza de mercado de Sogamoso es conocida como Sogabastos, a donde llegan los productos de los campesinos locales. Foto: Redes sociales: Sogabastos

Para los expertos, Sogamoso es una ciudad barata porque tiene una alta actividad económica y desarrollo industrial. Incluso, es el segundo territorio que más aporta a la economía de Boyacá, después de Tunja. Así lo señaló el director territorial de la Escuela Superior de Administración Pública en Boyacá y Casanare, Jacinto Pineda Jiménez.



“Actualmente es la segunda ciudad en aportarle a la economía Boyacense, según el valor agregado para el año 2021 con el 11,7 por ciento del total departamental, le sigue a Tunja que genera el 13,9 por ciento del valor agregado municipal”, aseguró.



Para el mandatario, Rigoberto Alfonso, la buena ubicación del municipio acompañada de la administración correcta de recursos, ha logrado que avancen económicamente y se vuelvan un sustento para otros territorios.



“En Sogamoso y Sugamuxi tenemos 3 minutos más de sol por día, eso permite que la cebolla se produzca en un mes menos que en otras partes del país, también hay una empresa de Cannabis medicinal. Sucede lo mismo en otras partes, se da la cosecha en cuatro meses. Además, las flores se producen en 10 días menos, su pétalo es más grueso y la flor brilla más”, añadió Alfonso.



El movimiento del comercio en Sogamoso ha sido crucial para mantener la actividad. En el municipio hay 16 de los bancos de la región, tres clínicas privadas y un hospital público. Además, sirve de despensa alimenticia para municipios de Casanare, Arauca y Vichada debido a las cosechas cercanas.

¿Hay pobreza en Sogamoso?

El lago de Tota, en Boyacá, queda ubicado a 38 kilómetros de Sogamoso. Es uno de los atractivos para los turistas que visitan la zona. Foto: Bernardo Toloza / EL TIEMPO

A pesar del económico costo de vida, en el municipio aún hay índices de pobreza, según lo revelado por el Dane. Sin embargo, las cifras apuntan a que la población en bajos estratos es menor que en otros lugares del país.



“Según el DANE, la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas, NBI, en Sogamoso es de 3,59%, es decir la segunda con menor pobreza en Boyacá y una de las ciudades con menor proporción de personas bajo la línea del NBI de Colombia”, explicó Jacinto Pineda.



El fuerte movimiento económico del municipio no ha impedido que hayan personas en condición de pobreza extrema. Según los últimos datos revelados por el Dane, más de 7.000 sogamoseños no cumplen sus necesidades básicas.



“La pobreza según el NBI en Boyacá es de 10,15%, mientras en Colombia es de 14,28%. Ahora de acuerdo con el SISBEN, año 2022, 7.118 personas en Sogamoso vivían en condición de pobreza extrema. Lo cual significa que comparado con ciudades del departamento es baja”, afirmó Pineda.



En la actualidad, Sogamoso se propone continuar aumentando su crecimiento económico. Además, de las industrias clásicas, las nuevas administraciones se han interesado por el turismo. Según cifras de las terminales de buses de Bogotá, el municipio boyacense fue el destino al que más salieron vehículos en Semana Santa.



“Sogamoso fue el símbolo de la industrialización, fundamentalmente con la puesta en marcha de la siderúrgica Acerías Paz del Río en 1954. Constituyó por años la ciudad más importante de Boyacá económicamente, jalonado por la industria y posteriormente por la demanda de bienes y servicios para el departamento de Casanare, luego del boom petrolero”, concluyó el experto.



Para los sogamoseños, el costo de vida del territorio es un privilegio que les permite vivir con más tranquilidad. La cercanía a otros territorios, los paisajes y las cosechas hacen que tenga estándares de calidad de vida más altos que otras ciudades, según la consultora Living Cost y otros especialistas.



“Lo más importante que tenemos es calidad de vida, usted en Sogamoso puede llevar sus hijos al colegio, almorzar con ellos y terminando la jornada laboral, llegar temprano a la casa para estar con ellos, eso no tienen ningún precio”, finalizó Rigoberto Alfonso, alcalde de Sogamoso.