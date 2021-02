Así se resolvió el crimen de dentista colombiano en un pueblo de Chile

Un brutal asesinato enlutó dos países en mayo del 2016. La pequeña ciudad de Dalcahue, provincia de Chiloé en Chile fue epicentro del crimen de un colombiano, oriundo del municipio de Arenal, Bolívar.



En horas de la mañana del lunes 2 de mayo del 2016, la dueña de la casa donde vivía Efraín Alvear Jaramillo, un dentista de 37 años, se percató de que su inquilino no daba ´señales' de vida hacía dos días y esto no era usual, ya que Alvear saludaba todas las mañanas y era muy amable con los vecinos del lugar.



Efraín vivía en una cabaña ubicada en la parte posterior de una vivienda en el pasaje ‘El Bosque’, de Dalcahue. Era muy querido por la comunidad del lugar, que no suma más de 13 mil habitantes.



Cuando la mujer entró a la cabaña, se encontró con una escena escalofriante. El cuerpo del dentista estaba tendido en el piso y bañado en sangre.



Javier Calixto Garay, Fiscal del Ministerio Público, llegó a la escena del crimen poco después de que la mujer diera aviso a las autoridades.



“Junto con los científicos de la Policía de Carabineros se hizo toda la recopilación técnica del caso. Duraron varias horas haciendo todo el procedimiento”, indicó el Fiscal.



Pese al esfuerzo por obtener algún indicio que pudiera ayudar a descifrar el crimen desde la parte científica el caso, no tenían rastros de ADN ni alguna otra evidencia que los llevara a resolver el macabro asesinato.



“El problema que tuvimos desde el primer momento es que no aparecían testigos del hecho y no sabíamos qué había pasado con esa persona, salvo que siempre llamó la atención los múltiples golpes que tenía en la cara”, precisó Calixto Garay.



Sin testigos y sin registros de cámaras de seguridad, iniciaron la búsqueda para encontrar al responsable de propinarle 14 golpes que la causaron la muerte al dentista colombiano.



Según el dictamen oficial, Alvear murió por un politraumatismo craneal. “Los golpes le fracturaron gran parte de los huesos del rostro. La escena era impactante”, dijo el Fiscal.

La pista

Por ser una comunidad pequeña, la noticia del crimen se esparció rápidamente. Las autoridades buscaban algún testigo del hecho, alguien que pudiera darles una pista que los condujera al responsable y finalmente un hombre les dio una pista importante.



Nadie hablaba mal del dentista y no tenía ningún problema con algún habitante de la comunidad. “Este también fue uno de los problemas que teníamos porque nadie era sospechoso de querer hacerle daño”, dijo el Fiscal.



Un joven fue el último que lo vio con vida la noche del 30 de abril, dos días antes de que su cuerpo fuera encontrado.



Efraín acostumbraba a mandar a hacer sus vueltas y compras a un joven de la comunidad que se dedicaba a este oficio. La noche de ese sábado, el domiciliario le llevó comida a Efraín y pudo percatarse de que estaba con otro hombre en su casa.



“Sabíamos que la noche del 30 de abril estuvo departiendo con alguien que no teníamos identificado. No sabíamos su nombre ni su apellido, aparentemente podría ser un conocido pero nunca quedó claro si eran amigos”, dijo el Fiscal.



Después de este testimonio, las autoridades imprimieron las fotografías de las personas que coincidían con la descripción física que el domiciliario les había dado. El joven pudo percatarse de la cara del hombre que acompañaba esa noche a Alvear.



“Se logró reconocer a una persona por parte de ese joven- que ayudó bastante en realidad- y así logramos saber quién fue la última persona que estuvo con Efraín esa noche en la madrugada entre el 30 de abril y 1 de mayo”, indicó el Fiscal.



La fotografía que reconoció el domiciliario, como el hombre que estaba con Efraín esa noche, era la de José Luis Baquedano Herrera, un pescador de 54 años, habitante de Dalcahue.



El 30 de junio, dos meses después del asesinato, fue capturado Baquedano quien reconoció que había estado la noche del 30 de abril en casa de Efraín y que habían tenido una discusión. El primero de julio fue enviado a prisión tras considerarse una persona peligrosa y mientras se fijaba fecha para su juicio.

El crimen

Las autoridades pudieron concluir que Alvear estuvo vivo mientras recibía los 14 golpes en su cara y cabeza que lo dejaron tendido en el suelo y muerto al instante.



“En la zona de la cabeza, provocando al menos catorce traumas contundentes en cara y cráneo, estando la víctima viva durante el tiempo que se desarrollaban los golpes y teniendo cada uno de ellos la capacidad de causar la muerte, falleciendo finalmente la víctima en el mismo lugar, luego de agonizar, producto del accionar del imputado”, indican en un documento oficial donde describen el crimen.



Según la confesión de Baquedano Herrera, esa noche de tragos habrían tenido una discusión que terminó en tragedia.



“Lo que menciona esta persona (Baquedano) es que la discusión fue en relación a unos comentarios sobre las personas que viven en Chiloe. Pero considero que esta versión no es muy probable porque él (Baquedano) ni siquiera es oriundo de esta región”, indicó Calixto.



Baquenado habría salido de la casa de Efraín en la madrugada del primero de abril con una bolsa donde llevaba el arma homicida.



Las fotografías en redes sociales que había publicado Alvear meses atrás, fueron clave para que los investigadores pudieran identificar el arma homicida.



Las autoridades compararon estas fotos de la casa de Efraín con las que tomaron el día de la escena del crimen y notaron que faltaba un hacha que estaba colgada en la pared.



“Este hombre lo habría golpeado con un hacha, pero no por el lado cortopunzante sino con el lado contundente. Esta arma nunca fue encontrada en realidad, pero fue llevada por esta persona y tirada al mar”, contó el Fiscal del caso.



Todas estas evidencias fueron presentadas en el juicio oral de José Luis Baquedano Herrera que se desarrolló en diciembre del 2017 y donde fue condenado a 10 años de prisión por el asesinato del colombiano Efraín Alvear Jaramillo.

El drama en Colombia

Efraín era un hombre amable, saludaba a todos en la comunidad, sus vecinos lo recuerdan con mucho cariño. Rósula Vásquez, una de sus vecinas, le contó al medio local La Opinión de Chiloe, que el dentista era muy buena persona.



“Era un buen amigo y muy buena persona. No se merece esa muerte que le dieron. Él no era vicioso y nunca hablaba mal de las personas de Chiloe como lo afirmaron”, dijo.



Desde la población de Arenal en Colombia, su mamá Mayda Jaramillo Franco, entre el dolor de la pérdida de su hijo, solo pedía justicia y hasta le envió una carta al Fiscal Calixto.



“Ella me escribe una carta, cosa que no es habitual, me dice que haga todo lo posible por resolver el caso y yo le respondí la carta manifestándole que íbamos a hacer todo para resolverlo. Me causó curiosidad porque acá nadie hace eso y ella fue muy amable”, relató el Fiscal del caso.



Desde la Unidad de Víctimas de la Fiscalía chilena, “facilitaron la repatriación del cuerpo y ayudamos económicamente para el traslado de los familiares”, dijo Calixto.

