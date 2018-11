Así se preparan los tiradores de alta precisión del Ejército Nacional

Carlos Ortega / EL TIEMPO

Al terminar la operación los tiradores regresan a su guarnición, agradecen con una oración que volvieron vivos y llaman a sus madres y esposas. “Yo cargo una estampa del Divino Niño. A ella me aferro, y a la bendición que mi mamá me da cada vez que me despido de ella. Siempre llora por el hijo que se va”, dice el francotirador, que se premia con su plato de comida favorito, la bandeja paisa, en los pocos momentos que puede compartir con su familia. La vida de los TAP se entremezcla con los colores de la selva, la espesura de las montañas y la precisión necesaria para defender al país.