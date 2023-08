Las cartas con las que partidos y movimientos ciudadanos se jugarán el todo por el todo en la carrera por las gobernaciones de los tres departamentos del Eje Cafetero y las alcaldías de sus ciudades capitales están prácticamente echadas.



Entre hoy y mañana, la Registraduría Nacional publicará el nombre de todos los inscritos a estas dos instancias, pero también el del centenar de aspirantes a Concejos y Asambleas. El Tiempo hizo un rastreo de quienes ya cumplieron los requisitos y se inscribieron dentro de los términos de ley a los cargos administrativos más importantes de Risaralda, Caldas y Quindío, así como de Pereira, Manizales y Armenia.

Risaralda

Por la Gobernación de Risaralda se presentaron cuatro candidatos, todos con avales de partidos políticos. Uno de los que está en la contienda es Juan Diego Patiño, candidato oficial del Partido Liberal. Fue diputado en este periodo. Por otro lado, está Daniel Silva, candidato del Polo Democrático con respaldo del Partido Alianza Verde; viene también de ejercer como diputado.



Igualmente está en la contienda Javier Darío Marulanda, que tiene aval del partido de La U y el partido En Marcha, luego de que no lograra avalar las firmas por un movimiento ciudadano. Y, finalmente, está Juliana Enciso, la única mujer de esta contienda. Tiene aval del Partido Conservador y coavales de otros partidos y movimientos.



Por la Alcaldía de Pereira, entre tanto, hay seis candidatos de todos los colores. Uno de ellos Steven Cárdenas, candidato independiente por el movimiento ‘Somos’, quien recogió firmas y viene de ser concejal de la ciudad. Por otra parte, está Maicol Lopera, candidato del Partido Liberal. También estuvo en el Concejo.



Entre tanto, Mauricio Salazar, vuelve a ser candidato, ahora por el movimiento ‘Primero Pereira’ y con coavales de diferentes partidos políticos.



También está Fabián Gómez, candidato independiente por el movimiento ‘Pereiranízate’. Finalmente, están dos mujeres: Diana Osorio, candidata del Partido Alianza Verde, quien fue secretaria de Desarrollo Económico en el gobierno de Sigifredo Salazar y Martha Alzate, candidata por el partido Dignidad y Compromiso.



Es probable que a estos nombres se sume uno más cuando el Pacto Histórico desenrede el lío en el que está por cuenta de lo que sería un “inscripción no aprobada” de Óscar Cruz, quien con avales en mano se inscribió ante la Registraduría.



Sin embargo, el partido indicó que en la consulta interna el avalado fue Alexander Pérez. Así las cosas, el Pacto Histórico y los otros siete partidos en coalición interpusieron una tutela y otras acciones administrativas para lograr la “inscripción correcta”. La situación podría extenderse, según indicó Pérez, hasta un mes antes de los comicios, aunque espera que pueda ser antes.

Caldas

En Manizales, entre tanto, por estos días el aguacero fue de candidatos. En total se inscribieron 12. Está Jorge Eduardo Rojas, exalcalde de Manizales en 2012 y Mintransporte de Santos. Está avalado por el partido Conservador y coavales de Centro Democrático, Partido ASI, Partido Liberal y Nuevo Liberalismo.



Paula Toro Santana, exsecretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de la actual Gobernación de Caldas; se inscribió por firmas con el movimiento “Una Ciudad para Todos”. Así como Miguel Trujillo, inscrito también por firmas.



De otro lado está Diego Espinosa, un deportista y exconcejal de la ciudad avalado por el partido Fuerza Ciudadana; Carlos Buriticá, inscrito por el Partido Movimiento Salvación Nacional. Además, estará John Robert Osorio Isaza, exsecretario en el gobierno de Octavio Cardona; inscrito por el Partido Ecologista.



Finalmente, aparecen Jorge Betancourth, exconcejal que se inscribió por el partido Demócrata Colombiano; Martín Ramírez, candidato del partido Liga de Gobernantes; Javier González del Partido Dignidad; Martín Sierra Quiroz, actual concejal de la ciudad que irá con Colombia Renaciente y Germán Vallejo, candidato del Pacto Histórico.



Otro deportista en contienda es Carlos Arias, quien fue futbolista del Once Caldas y secretario del Deporte del actual alcalde; se inscribió por firmas, pero la candidatura está en veremos. Hasta el cierre de esta edición- la Registraduría no le había avalado las firmas.



Por la Gobernación de Caldas la lista es más corta. Son, al cierre de esta edición, tres candidatos, con la posibilidad de un cuarto. Entre estos está Henry Gutiérrez, un médico que ha sido concejal de Manizales y Diputado de Caldas. Está avalado por el partido de La U, con el apoyo de Cambio Radical, Gente en Movimiento y Mira.



De otra parte, está Luis Roberto Rivas Montoya, quien fue alcalde de Manizales y gerente de la Industria Licorera de Caldas y de Infimanizales. Rivas tiene el aval del Partido Conservador y otros seis partidos más.



Finalmente, se inscribió Fernando Toro, quien tuvo inconvenientes con el aval del Pacto Histórico y, al no llegar a tiempo, optó por irse con Colombia Humana y el Polo Democrático.

Quindío

En el Quindío, entre tanto, seis personas aspiran a la Gobernación. Atilano Alonso Giraldo, ahora será candidato por el partido Liberal. También figura Jorge Ricardo Parra con aval de ocho partidos entre ellos Cambio Radical, de ‘La U’, Fuerza de la Paz, entre otros. El exalcalde de Salento, Juan Miguel Galvis logró el apoyo de Federico Gutiérrez y su partido Creemos. Finalmente, el diputado del Quindío Luis Carlos Serna se inscribió por el partido Colombia Humana y también recibió el apoyo unánime del Pacto Histórico.



Aunque el abogado Roberto Carlos Astorquiza buscaba ser el candidato del Pacto Histórico no recibió el aval y se inscribió por Alianza Democrática Amplia (ADA). Por su parte, la exalcaldesa de Calarcá, Yenni Trujillo no logró avalarse por firmas y ahora está con el Centro Democrático y Nueva Fuerza Democrática.



Entre tanto, 12 personas se inscribieron a la Alcaldía de Armenia siendo este uno de los años con más candidatos suscritos a una elección para el primer cargo del municipio. El exdiputado y exsecretario de Educación, Álvaro Arias, será el candidato del partido Liberal; la concejal Stefany Gómez es la candidata de los verdes; James Padilla García logró el aval del partido Cambio Radical y su líder político German Vargas Lleras que le dio su respaldo recientemente.



Por otra parte, José Ignacio Rojas Sepúlveda, obtuvo el apoyo del partido El Nuevo Liberalismo y de su director Juan Manuel Galán Pachón.En la lista también están los exconcejales Javier Angulo y Bryan Naranjo, la exdiputada Mariluz Ospina, además de Oscar Gómez Agudelo, Orlando Mosquera, Felipe Jaramillo, Iván Páez y Naser Ramírez.

Laura Sepúlveda

Especial Para EL TIEMPO

EJ CAFETERO - NACIÓN