Así murió bebé de desmovilizado de las Farc en ataque en frontera 

En hechos poco claros resultó muerto un menor de seis meses de nacido, hijo de un exintegrante de las Farc, tras atentado registrado en el corregimiento de El Carretal, en La Guajira venezolana.

El menor identificado como Samuel David González Pushaina, falleció tras un atentado que al parecer iba dirigido a su padre, Carlos Enrique González, quien recibió tres impactos de arma de fuego, en el abdomen, cadera y una de las piernas, por lo que le fue practicada una delicada intervención quirúrgica en la ciudad de Maicao. Mientras que Sandra Pushaina Pushaina, de 24 años, llegó con una herida en la pierna. Ambos son de ascendencia indígena wayuu.

De acuerdo con lo señalado por el Comandante encargado de Policía Guajira, Wilford Méndez, solo González, de nacionalidad venezolana, esexcombatiente de las Farc, quien recibe protección de la Policía y acompañamiento de la ONU obedeciendo a unos protocolos y estaba asignado al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Tierra Grata, en Cesar, al momento del atentado se encontraba de permiso.



Samuel David nació en la zona de reincorporación y es uno de los bebés considerados 'hijos de la paz', tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.



Los hechos se registraron a eso de las tres de la madrugada de este domingo, cuando un grupo armado, ingresó a la ranchería ubicada a unos 3,5 kilómetros de la línea fronteriza disparando contra todas las viviendas. Los heridos lograron salir del lugar, en cercanías a la vereda de Monte Lara, y a unos 50 kilómetros por la vía carreteable hasta Maicao.



“Hay una particularidad y es que las autoridades normalmente vamos al sitio donde dicen que fueron los hechos, pero en este caso no podemos hacerlo, pues está al otro lado de la frontera y no tenemos como corroborar la información que suministran, por lo que se buscan testigos”, sostuvo Méndez.



De hecho una persona del sector este lunes entregó su versión a las autoridades de lo que conoció “no con los detalles porque no estaba en la misma ranchería, pero sí dijo que del otro lado un grupo armado había llegado y había disparado contra los habitantes de una ranchería y había un poco de heridos, más o menos se puede tener certeza que es cierta la versión que están suministrando”, puntualizó el alto oficial.



El sector de Monte Lara, en zona rural de Maicao, ha sido escenario de confrontaciones entre diferentes grupos al margen de la ley que operan en el sector tras el control del contrabando de hidrocarburos procedentes de Venezuela.



ANDRÉS ARTUZ