Así justifica el gerente del Fondo Ganadero del Cesar uso de armas

La creciente inseguridad en zonas rurales del Cesar, producto del abigeato, el accionar de la delincuencia con secuestros y extorsiones, conllevó a Hernán Araújo Castro, gerente del Fondo Ganadero del Departamento, plantearle al Gobierno Nacional dejarlos usar armas cortas.

El dirigente habló con EL TIEMPO sobre esa propuesta que levantó polvareda.



¿Qué origina la solicitud?

​

Se hizo a raíz de la preocupación que tienen los productores agropecuarios frente a la inseguridad que nos rodea actualmente y los delitos como los secuestros de ganaderos en Chimichagua, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Pailitas, Curumaní, Río de Oro, Aguachica y el de Juan Felipe Ustáriz ocurrido el pasado domingo en Camperucho, zona rural de Valledupar.



¿Cómo sería ese manejo de armas?

​

A través de los canales formales que tiene el Estado para la venta. Aquí muchos ganaderos y productores agropecuarios adquirieron armas, pero después del decreto expedido por el gobierno de Santos y ratificado por el actual, lo que hizo fue suspender este uso. Sin embargo, siguen cobrando impuestos por la tenencia y, mientras tanto, los delincuentes se están movilizando por todas partes y ahora el gremio no tiene los mecanismos de defensa necesarios.



Esto ha generado controversia y en algunos sectores piensan que es revivir lo que terminó siendo grupos paramilitares, ¿Qué piensa al respecto?



Esa parte ya lo he dejado claro. En algunos medios hay periodistas que uno les dice una cosa y terminan titulando otra historia. Si repasamos la historia, la primera Convivir que se dio formalmente se hizo en base a una Ley o a una norma legal que el Gobierno expidió. Que eso haya terminado en grupos paramilitares o de autodefensas, demuestra que hubo falencia del Estado que llevó a la gente a armarse y apoyar a estos grupos. En este caso, eso no es lo que estamos pidiendo. Lo que solicitamos es que nos permitan portar legalmente un arma para defendernos de manera personal.

Mira el caso del señor Juan

Felipe Ustáriz, dos tipos someten a ocho personas con un par de revólveres y terminan sometiéndolo a él y a los que estaban allí. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo han sido los resultados del actual esquema de seguridad brindado por el Gobierno?



Sabemos que el Ejército y la Policía han hecho muchos esfuerzos para contrarrestar esta situación, pero el personal no es suficiente y no pueden realizar una presencia masiva en nuestros campos como quisiéramos todos. Lo que se busca es evitar lamentarnos de la muerte de alguna de estas personas, el secuestro o el robo de ganado, el abandono de estas empresas agropecuarias y evitar que el ganadero se resigne y se marche a otra ciudad.



¿Considera que las medidas y estrategia no han arrojado los resultados esperados?



Te repito que no tienen fuerza suficiente para hacer presencia masiva en el campo. Por eso estamos solicitando que se refuerce el presupuesto para el área de inteligencia, fortalecer el personal de las fuerzas militares y policivas que nos ayuden a prevenir este tipo de acciones delictivas que nos afecta a todos.

LUDYS OVALLE

Para EL TIEMPO

Valledupar

Especial