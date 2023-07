El nuevo modelo de los servicios que ofrecerán los CAI en Colombia se hará de manera transitoria y progresiva. La primera fase será en 108 CAI integrada por 720 gestores y 2.500 policías.



Este nuevo servicio denominado 'vecinos del CAI', se convierten en el epicentro de la comunidad, tendrán una veeduría y habrá un código QR en dichos lugares y en los carros institucionales para la atención de la población.

Hasta la puerta de su casa llegarán los policías del CAI para invitarlo a participar de una primera reunión, en la que se priorizarán problemas que afectan la convivencia y la seguridad y se trazará una agenda para solucionarlos, con fechas puntuales y autoridades responsables. pic.twitter.com/UJcan5fl8M — General William René Salamanca Ramírez (@DirectorPolicia) July 21, 2023

El director de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, Carlos Humberto Rojas, explicó en el CAI de San Pío, en Bucaramanga, desde donde se realizó el lanzamiento, que se crearán equipos disciplinarios de psicología, trabajo social y derecho con el fin de hacer acompañamiento y asesorías a la comunidad.



"Tendrán un cambio estructural, serán más un aula, que una oficina, podrán recibir capacitación de cultura ciudadana", explicó.



En cuanto al componente tecnológico de estos lugares, que mejorarán la seguridad, habrá cinco herramientas, la biometría dactilar, reconocimiento facial, reconocimiento de placas, inteligencia artificial y las cámaras de video vigilancia con los que cuenta la ciudad.



El nuevo servicio se implementará, por ahora, en 10 ciudades principales. Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Manizales, Cartagena, Villavicencio, Pereira, y Soacha.

Los comandantes del #CAI contarán con una agenda de relacionamiento permanente con la comunidad, sustentada en buenas prácticas. Será un comando de puertas abiertas.#CercanosPreventivosYMediadores pic.twitter.com/Ubbd8LUd7d — Policía Metropolitana de Bucaramanga (@PoliciaBmanga) July 21, 2023

Por su parte, el teniente Carlos Hernández, comandante del CAI San Pío, dijo que este nuevo servicio ofrece una ayuda interinstitucional para resolver los conflictos.



"Tenemos un nuevo componente humano, contamos con un subcomandante de CAI, anteriormente no contábamos con eso, cuando no esté o esté descansando habrá otro. Contamos con las patrullas y la oferta institucional como tránsito, Sijín, inteligencia, Gaula, es un trabajo articulado", relató.



El presidente Gustavo Petro fue criticado, debido a que no llegó a este lanzamiento, presencia que había confirmado en días anteriores.

En los #CAI seremos más visibles, comprendiendo las dinámicas sociales con un enfoque anticipativo, preventivo, educativo y mediador. #DiosYPatria#VecinosDelCAI pic.twitter.com/d7EQuxZ1Ok — Policía Metropolitana de Bucaramanga (@PoliciaBmanga) July 21, 2023

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.