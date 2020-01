Así funcionará el cierre nocturno de la vía La Línea

A partir de este lunes se iniciarán los cierres programados de la vía La Línea entre Calarcá (Quindío) y Cajamarca (Tolima). El Instituto Nacional de Vías (Invías) decidió realizar el cierre nocturno del corredor vial para adelantar obras que permitan entregar el proyecto del túnel en mayo próximo.

Según explicó el director técnico de Invías, Guillermo Toro, el cierre se efectuará desde este lunes hasta el viernes 31 de julio, entre el kilómetro 15 y el kilómetro 45 de este corredor.

La vía quedará inhabilitada de lunes a jueves entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, mientras que los viernes, sábados, domingos y días festivos no se aplicará la medida. En Semana Santa y en jornadas de operación retorno tampoco habrá cierre.



"En las aperturas tendremos vehículos escoba que van a orientar a los vehículos para evitar adelantamientos imprudentes o que se colapse el corredor con un tránsito inadecuado. Como sabemos que el Quindío es un departamento con una gran actividad turística, en Semana Santa no tendremos previsto ningún cierre de esta vía para que no impacte negativamente el sector turístico y comercial de esta zona", señaló Toro.



Agregó que "en la semana previa a la Semana Mayor también tendremos una excepción el día jueves, no se efectuara el cierre nocturno con el fin de que los usuarios y las personas que se vayan a dirigir a esta región en sus días de descanso, puedan hacerlo desde el día viernes y que la carretera presente normalidad. Estamos invitando a tomar rutas alternas".



Como vía alterna, el Invías recomendó a los conductores que se desplacen hacia Manizales, tomar el Alto de Letras, bajar a Mariquita y de allí a Ibagué para luego dirigirse a Bogotá o al Huila.A diario, unos 7.000 vehículos transitan por esta vía. De ellos, 6.000 lo hacen en el día y los otros 1.000 lo hacen en la noche. El 70 por ciento de estos son de carga.

Las obras que se adelantarán en estas jornadas nocturnas serán un acceso al intercambiador Las Américas (en el frente Quindío), que permita conectar la vía actual con la entrada al túnel principal. Y en el frente Tolima, se continuará con la construcción del puente 17 que tiene 27 metros de longitud y que conectará la vía actual a la zona interna del cambiador Las Américas. También se realizará la estabilización de taludes en ambos sectores.



"Este es un sueño que debemos construir entre todos y estamos a meses de hacerlo realidad, así se lo hemos hecho saber a los transportadores, conductores y mandatarios regionales porque sabemos que esto nos genera incomodidades, pero son las últimas para poder tener un corredor que va a tener unos niveles de servicio notables", añadió Toro.



El comandante de la Policía en el Quindío, el coronel José Luis Ramírez, señaló que tanto en el frente Quindío como en Tolima, se tendrá un dispositivo de apoyo de la Policía que estará vigilando que ningún vehículo infrinja la medida.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA