Así funciona el pico y cédula en Manizales

Manizales registra desde hace más de una semana una ocupación de camas de Cuidado Intensivo por encima del 70%, lo que la sitúa en una alerta naranja.



(Le puede interesar: Polémica por multitudinaria fiesta de matrimonio cerca de Santa Marta)



Por este motivo tiene restricciones como toque de queda desde las 10: 00 de la noche y pico y cédula. Esta medida generó dudas entre la comunidad, por ello, la Alcaldía clarificó para qué actividades sí aplican las restricciones.

El secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco, indicó que el pico y cédula regirá entre el primero y el cuatro de abril, es decir no incluye el lunes, martes y miércoles santo y no solo es para ingreso a establecimientos, sino que también incluye la movilidad general por las calles de la ciudad.



Sin embargo, hay varias excepciones a la norma: Está permitida la circulación para actividades relacionadas con los servicios de emergencia, incluidas las citas de vacunación contra la covid-19 y las emergencias veterinarias.



“Entre las excepciones también está que, si se necesita comprar un bien o servicio, puede hacerlo, así no tenga pico y cédula. Lo mismo con los restaurantes u hoteles. Eso sí, cumpliendo todos los protocolos”, añadió Mejía.



(Lea también: Cancelan más de la mitad de reservas a hoteles en Santa Marta)



En cuanto a hoteles, restaurantes o establecimientos de comercio, se podrá ir a los que estén inscritos en la prueba piloto ante la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Además, se permite el ingreso a la Red de Parques Públicos: Ecoparque Alcázares - Arenillo, Ecoparque Los Yarumos y Bosque Popular El Prado.



“En relación a la celebración de los cultos religiosos, deberá aplicarse el pico y cédula definido para ese día: día impar, cédulas impares; día par, cédulas pares. También deberán contar con los protocolos de bioseguridad y con el aforo establecido para estas actividades”, apuntó la secretaria de Gobierno de Caldas, Diana Mejía.



Por días, y entre las 5:00 de la mañana y las 10:00 de la noche, el pico y cédula rige así:



Jueves: cédulas que terminan en número impar (1, 3, 5, 7 y 9)



Viernes: documentos terminados en par (2, 4, 6, 8 y 0)



Sábado: cédulas que terminan en número impar (1, 3, 5, 7 y 9)



Domingo: documentos terminados en par (2, 4, 6, 8 y 0)





MANIZALES