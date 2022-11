"Las víctimas perdonamos, hemos aprendido a cerrar heridas, hemos aprendido a quitarle al corazón las cadenas de la rabia, del odio y la venganza”, esta fue una de tantas reflexiones que pronunció el profesor Gustavo Moncayo Rincón, quien falleció en Pasto la noche del lunes a los 69 años de edad.

(Lea en contexto: Murió profesor Gustavo Moncayo, el caminante que luchó por libertad de su hijo)



Acompañado siempre de cadenas y de un bastón recorrió incansablemente a pie medio país, lo hizo por las carreteras entre su natal Sandoná, en Nariño, y Bogotá; fueron más de 2.668 kilómetros que le permitieron ser reconocido cariñosamente por muchos colombianos como el “caminante de la paz”.



Nunca se cansó, nunca claudicó, nunca agachó la cabeza en su lucha por lograr la liberación de su hijo, el sargento del Ejército Pablo Emilio Moncayo, secuestrado por las Farc en el cerro de Patascoy, Nariño, en 1997 y además exigiendo el intercambio humanitario y la tan anhelada paz en Colombia.



Vivió el sufrimiento del secuestro de su hijo durante 12 largos años y tres meses, después de esa pesadilla dejó de caminar y volvió a sonreír junto a su familia.



“No puedo estar tranquilo hasta no tener a mi hijo en mis brazos”, dijo cuando se enteró de la liberación de su ser querido; eso fue el 16 de abril de 2009, en un cuarto de un hotel en Sincelejo, mientras tomaba el desayuno.



(Le recomendamos: Mural y polémica antes de marcha en Cali por 100 días de Gustavo Petro)



Moncayo, quien se convirtió en el secuestrado con más tiempo en poder de una organización alzada en armas en Colombia, en septiembre de 2011 comprendió que su felicidad sería pasajera, en esa oportunidad recibió con gran temor las primeras amenazas en su contra por desconocidos, por lo que nunca dudo en contemplar la posibilidad del exilio.



“Probablemente deba salir del país. He sido invitado a Bruselas, Bélgica, pero no tengo la financiación del viaje garantizada”, afirmó en esa ocasión ante tan inesperada realidad.



Fue en octubre de 2012 cuando decidió en compañía de sus hijos Pablo Emilio y Yuri Tatiana abandonar el país, pero ante de eso el “caminante de la paz” le había confesado a uno de sus más íntimos amigos: “estamos atravesando por una situación muy crítica y las amenazas que se han intensificado en los últimos días son muy dicientes”.



Sus últimos años los vivió en Canadá, pero por sus quebrantos de salud regresó al país a finales del mes de octubre pasado.



(Además: Dos hombres en Cali fueron asesinados cuando salían de un velorio)



A las 10:30 de la noche del lunes 14 de noviembre de 2022 el docente dejó de respirar y su corazón de latir en la clínica Proinsalud de Pasto, donde recibía atención médica después que los médicos le habían diagnosticado un cáncer de hígado, por lo que su hija Yuri Tatiana hizo un angustioso llamado para que se le practicara a su padre un pronto trasplante, pero eso resultó imposible.

Más contenido de Colombia

Gobierno utilizaría fuerza contra bandas criminales para alcanzar la Paz Total

Invías reparará puente entre Quindío y Valle que se averió por lluvias