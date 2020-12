Así se comportaron las ciudades durante la celebración de velitas

Colombia vivió la primera gran celebración de Navidad en medio de la pandemia. Es por esto que las autoridades locales esperaban evaluar cómo transcurrían este 7 y 8 de diciembre para ver qué tipo de medidas se deben adoptar para las futuras celebraciones.

Mientras que en ciudades como Barranquilla las autoridades destacaron un buen comportamiento en general, en Medellín, por ejemplo, las noches se vieron empañadas por la pólvora y las riñas.De hecho, en algunas ciudades con toque de queda este media no se respetó.

Balance positivo en Barranquilla, según las autoridades

Como positivo calificaron las autoridades de Barranquilla el balance tras los dos días de velitas. En la capital del Atlántico el Instituto Nacional de Salud reportó entre el 6 y el 8 de diciembre tres adultos quemados por usar pólvora durante la festividad.



Según comunicó la Alcaldía Distrital, los pacientes resultaron con quemaduras de primer grado, leves. Adicionalmente se informaron cero casos de intoxicación por pólvora.



Son casos de quemadura en mano, es decir del uno por ciento de superficie corporal; un caso ya dado de alta; un caso en valoración por cirugía plástica, y uno en atención y manejo en la red hospitalaria.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que durante la noche de velitas recibió 1.500 llamadas de requerimiento por diferentes requerimientos. Volumen alto y altas aglomeraciones, entre los más comunes.



Asimismo, se aplicaron un total de 190 comparendos, se incautaron ocho armas de fuego incautadas, 50 armas blancas incautadas, se intervinieron 75 fiestas y resultaron lesionadas siete personas: cinco por arma blanca y dos por armas de fuego.

Bucaramanga estuvo con toque de queda

Entre el 7 y el 8 de diciembre la Policía Metropolitana de Bucaramanga recibió 579 llamadas, de las cuales 493 fueron por casos de riña y 93 por violencia intrafamiliar, que dejaron un saldo de 10 personas lesionadas sin gravedad.



En cuanto al reporte de personas quemadas con pólvora se presentó un caso en el municipio de Girón relacionado con una niña de 5 años, quien manipulando un elemento con pólvora sufrió una lesión en su ojo izquierdo.



Sobre la aplicación de la medida correctiva del código de Policía se impartieron 412 comparendos, en su gran mayoría relacionados por casos de riñas y porte de armas cortopunzantes.



Se aplicó la medida de suspensión temporal de la actividad económica a ocho establecimientos públicos en el Área Metropolitana de Bucaramanga.

Medellín, con 364 riñas

El más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud (INS) reveló que durante el martes 8 de diciembre, segundo día de las velitas, Antioquia reportó 3 nuevos casos de quemados con pólvora: uno en Medellín, otro en Rionegro y el último en Santa Fe de Antioquia. Así las cosas, el departamento ajustó 16 casos de lesionados con pirotecnia en los 8 primeros días de diciembre.



En el caso de Medellín, para las autoridades, fue un positivo balance en reducción de la mayoría de delitos de alto impacto y por el único caso de quemado por pólvora, el cual fue atendido y la persona se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud.



Por su parte, el subsecretario Operativo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Leonardo Buitrago, resaltó el comportamiento de algunos de los indicadores de delitos de alto impacto durante el 7 y 8 de diciembre que, según la entidad, presentaron reducciones: hasta del 80 % en el caso de lesiones personales; del 73 % en hurto y del 81 % en los reportes de de violencia intrafamiliar.



De otro lado, el coronel Daniel Mazo, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que a pesar de las quejas en redes sociales, sí hay reducción en manipulación de pólvora.



"Si revisamos y comparamos con años anteriores, ha sido bajo el uso de pólvora en la ciudad. Es lo que nos dice la comunidad. Nosotros venimos haciendo los controles e invitando al ciudadano a que no lo haga. En los controles, cuando escuchamos la quema de pólvora y las unidades llegan al sitio ya han realizado la acción. ¿Qué nos queda a nosotros? Poner el comparendo, llamar la atención y reiterar el llamado a no quemar pólvora", contó el uniformado.



Recordó el coronel, que un comparendo por uso de pólvora es de $936.000, por ruido, está en $468.000, por riña $234.000, por consumo de sustancias $936.000.



"Pero no es el valor económico, esa debería ser la última medida. La invitación es a no realizar comportamientos contrarios que afectan la convivencia. Que solamente dejan una sanción pecuniaria y unas dificultades entre vecinos y en su hogar", expresó el coronel Mazo.



En total, se atendieron 364 casos de riñas en Medellín y 947 quejas por ruido en diferentes zonas de la ciudad; se incautaron 24 kilos de pólvora y la Policía Metropolitana impuso 39 comparendos por comportamientos relacionados con uso de estos artefactos.

Cali, con seis homicidios

En el Valle del Cauca no solo se habla del número de quemados. Estos días se presentaron 16 casos (6 de ellos en Cali), de los cuales la mitad son menores de edad.



(Además: Noche de Velitas en el Valle del Cauca tuvo nueve quemados por pólvora)



“Este año no vamos a poder hacer lo que hacemos todos los años, estamos a pocos días de terminar un año muy duro, de muchas dificultades y no podemos aumentarlas, porque hemos sido ejemplo a nivel nacional, hemos logrado conservar las medidas, y por eso les pido vivir diciembre con todas las medidas. Así, luego no tendremos que lamentar más niños quemados”, afirmó la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán al hacer un llamado a la ciudadanía.



Además, en Cali se registró el homicidio de seis hombres, uno de ellos menor de edad.



