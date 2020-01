Así fue el 2019 en materia política en Santander

El 2019 estuvo marcado por las elecciones regionales que dejaron un claro mensaje: los votantes quieren ‘caras nuevas’ y el electorado en Santander fue contundente en las urnas.



Ancízar Casanova Rodríguez ha estado detrás de grandes campañas políticas de todos los "colores", es estratega político, especialista en marketing público y asegura que el resultado del año que finalizó es motivado por una “deuda social”.

“A nivel nacional existe una deuda social que empieza a pasar cuenta de cobro a la clase política. Y lo que hoy representa la antipolítica ha logrado canalizar ese descontento popular. Ahora, es muy importante entender que en un periodo de tiempo, los llamados antipolíticos pasarán a ser parte de la política tradicional, cuando dejen de ser los nuevos. Lo que quiero decir es que todo en la naturaleza es cíclico y la política no es la excepción”, dijo.



Grandes sumas de dinero se movieron en las pasadas elecciones, los candidatos con las publicidades tradicionales no ganaron.



Para Casanova, “es importante entender que todos los medios de comunicación son eso, medios, canales, herramientas al servicio de un mensaje. Lo que ha cambiado indiscutiblemente es la manera en la que nos comunicamos todos. Creo que esa democratización que nos permiten las redes sociales está forzando cambios en la génesis del emisor, quien no entienda esto, tiende a desaparecer”, aseguró el analista político.

En un periodo de tiempo, los llamados anti políticos pasarán a ser parte de la política tradicional, cuando dejen de ser los nuevos. FACEBOOK

TWITTER

Las redes sociales jugaron un papel fundamental en las campañas que se vivieron en el 2019, se convirtieron en el canal más fuerte de comunicación pero no a todos los candidatos les funcionó, “las redes como canal de comunicación toman fuerza si se logran tres factores fundamentales. El primero que exista confianza, credibilidad en quien emite el mensaje. Segundo, que la construcción del mensaje sea atractiva y clara, es decir, a mejor producción audiovisual, mejores probabilidades de conectar. Y tercero, la constancia en el uso del mensaje, el número de impactos es fundamental para obtener un resultado”, asegura Casanova Rodríguez.



Otro de los grandes mensajes que dejó el año electoral, fueron los resultados de las encuestas que en pocas regiones acertaron, en el caso de la alcaldía de Bucaramanga, semanalmente cambiaba el ganador, “en mi criterio, estas movidas le hacen mucho daño a los procesos. Creo que la estadística es una ciencia que debería usarse solamente para los procesos internos y no se debería permitir publicaciones durante una contienda electoral” dijo el analista.



El año 2020 arrancó con nuevos mandatarios, en la gobernación de Santander esta el tercer miembro de la familia Aguilar, el exsenador Mauricio Aguilar Hurtado, hijo del coronel retirado Hugo Aguilar, condenado por parapolítica y exgobernador de Santander.



Mientras que en el alcaldía de Bucaramanga llegó el candidato que apoyó el exalcalde Rodolfo Hernández, Juan Carlos Cárdenas, quien llega por primera vez a un cargo de elección popular con una votación histórica.





BUCARAMANGA