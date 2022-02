En el departamento de Magdalena el panorama político ha cambiado sustancialmente desde la ultimas elecciones a Congreso de la República.



(También: Cartagena reporta 3 muertes y 254 casos nuevos de Coronavirus)



Los partidos y sectores que dominaron hace cuatro años las votaciones, no tienen actualmente el mismo respaldo en Santa Marta y los 29 municipios.

El nuevo gran protagonista de la política en esta parte del país, es el gobernador Carlos Caicedo y líder del movimiento Fuerza Ciudadana, que por primera vez pondrá candidatos propios a Cámara y Senado.



(También: Arauca: hombres armados entraron a casa de líder comunal y lo secuestraron)



A pesar del poderío que ha conseguido el caicedismo en Magdalena, varios de los congresistas que ganaron una curul en las pasadas elecciones, buscan demostrar que su fortaleza electoral sigue vigente y que en esta contienda lograrán nuevamente participación en el Congreso de la República.

Los que buscan repetir

Uno de los que vuelve a postular su nombre es Hernando Guida quien cuenta con el aval del partido de La U y el apoyo de los Diaz Granados, una de las familias tradicionales más poderosas de la región.



Los Diaz Granados de cierta manera mantienen su status económico, pero su participación política en el departamento se ha reducido sustancialmente.



(Lea también: Camioneta robada era usada para publicidad de candidata al Congreso)



Sus rostros más visibles son los primos Sergio Díaz Granados, exministro; Eduardo, excongresitas; y Juan Pablo, exalcalde.



Otra de las que pretende repetir curul, es la cuestionada Kelyn Gonzales a quien solo se le ve por el departamento en épocas electores; sin embargo, su jefe político y pareja es el excongresista investigado por parapolítica Rodrigo Roncallo que tiene influencia en la subregión Río y Sur y cuenta con sus propias estrategias para sumar grandes cantidades de votos en este tipo de debates.



(No deje de leer: Muelle de Puerto: la recuperación de la historia en una ‘puerta de oro’)



El representante a la Cámara Franklin Lozano, calificado como uno de los peores congresistas de Magdalena, esta vez declinó sus aspiraciones, pero en cambio postuló el nombre de su esposa Sandra Ramírez con el aval del partido Cambio Radical. Ramírez fue inhabilitada cuando figuró en la Asamblea departamental.



Lozano y Ramírez, vienen de una familia manchada por la parapolitica y centran su fuerza electoral en municipios del sur del departamento.



Entre los nuevos nombres que llegan fuertes a esta contienda por las cinco curules disponibles, está el de José Domingo ‘Dávila’, hijo del empresario Eduardo Dávila Armenta.



Si bien su papá estuvo involucrado en temas de narcotráfico y fue condenado por el asesinato de su esposa, ‘Chelito’, propone su candidatura como una propuesta nueva para renovar el Congreso.

Las cartas del Centro Democrático

Por otra parte, el partido con la mayor cantidad de aspirantes de renombre político en Magdalena es Centro Democrático, allí figuran el ex alcalde de la Zona Bananera, Holmes Echavarría, Luis Eduardo Vives, apoyado por la familia Vives y Miguel Pinedo, hijo de Miguel Pinedo Vidal, detenido por un escándalo de parapolitica.

(También: Quemaron kiosco donde habían realizado concentración política en La Guajira)

Fuerza Ciudadana le apunta a dar la sorpresa

Sin duda, Fuerza Ciudadana aunque sus integrantes no gozan de mucho reconocimiento, tienen a su favor el poder político y territorial en Magdalena, que representan la alcaldía de Santa Marta y la gobernación.



Este equipo denominado los de Caicedo, presentó una lista cerrada que es encabezada por Ingrid Aguirre, ex gerente de la Empresa de Servicios Público de Santa Marta. Le siguen en su orden Hugo Paternina, Abraham Katime y la abogada y maestra, María Alejandra Rojas.



(Lea: A la cárcel padre que habría atacado con cuchillo a sus hijos de 2 y 7 años)



Fuerza Ciudadana le apunta a ser la gran sorpresa en las elecciones y hacerse con varias curules con la que ratifique su dominio político en el departamento de Magdalena.



El especialista en temas de políticas, Eduardo Dangond Culzat considera que todavía el panorama es muy difuso y la mayor expectativa se centra en el número de curules que pueda conseguir el movimiento de Caicedo.

Un voto de opinión no es muy común y es ahí donde se podría marcar la diferencia FACEBOOK

TWITTER

“Históricamente las elecciones al Congreso de la República van muy sujetas a las maquinarias. Un voto de opinión no es muy común y es ahí donde se podría marcar la diferencia”, manifestó el experto.



Para Dangond, si bien, quienes integran la lista de Fuerza Ciudadana no tienen una fortaleza propia, marcarán la diferencia por el poder burocrático y en un porcentaje adicional por el voto de opinión que les genere su líder, el gobernador Carlos Caicedo.



“La otra lista con nombres importantes es la del Centro Democrático que también debería obtener una votación alta. De todos modos no hay que descartar la capacidad de las cartas que pone sobre la mesa el liberalismo, el partido de la U y Cambio Radical, los cuales cuentan con respaldo de clanes tradicionales y grupos empresariales grandes de la región”, puntualizó el analista.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv