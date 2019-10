Candidatos por coaliciones, favoritos en Pereira

En Pereira parece que la gente quiere quedarse con lo ya conocido. A pesar de las ocho candidaturas presentadas ante los ciudadanos, dos parecen ser las más opcionadas para quedarse con el primer cargo de la capital risaraldense.

Estas dos candidaturas tienen una característica que parece guiar a los electores: se presentan con coaliciones. Se trata de Carlos Alberto Maya, con la coalición Más Cambio, y de Mauricio Salazar, con Primero Pereira.



Según Roberto Millán, jefe de área de Derecho Público en la Universidad Libre de Pereira y exregistrador de Risaralda, esta característica se muestra como relevante en esta contienda electoral.



“En los últimos años, tanto en Pereira como en Risaralda, no existe un partido o movimiento con la fuerza electoral suficiente para obtener las mayorías necesarias para acceder a los cargos uninominales. Lo anterior obliga a que se conformen coaliciones para lograr esas mayorías”, señala Millán.

Por otro lado, y pese a la reciente polémica que significó la suspensión del alcalde Juan Pablo Gallo, la gente parece que le apuntaría a los candidatos que sigan el legado de la actual administración. Así lo señala James Fonseca, politólogo y director ejecutivo de la Corporación VIGÍA Cívica.



“Los dos candidatos que parecen llevar la delantera tienen la misma bandera, continuar la labor del alcalde actual. En esta ocasión la agitación electoral no se ha hecho como era tradicional a partir de cambiar las cosas que venían mal, porque el alcalde actual ha logrado una altísima favorabilidad”, manifiesta Fonseca.



Las campañas de Maya y Salazar, a pesar de apoyarse en el nivel de aceptación de la administración actual, también han estado rodeadas por cuestionamientos.



Algunas presuntas violaciones a las normas electorales en cuanto a publicidad, como el número de vallas permitidas y el escándalo con Juan Pablo Gallo están presentes en la campaña de Maya, y denuncias sobre apoyo de grupos narcotraficantes del Valle del Cauca para la campaña de Salazar hacen parte del repertorio, según lo explica Millán.



Sin embargo, estas siguen viéndose como las candidaturas más fuertes.



El politólogo Fonseca dice que –para los ciudadanos– estos escándalos y cuestionamientos parecen no presentárseles como un aspecto de vital importancia a la hora de elegir a sus gobernantes.



“La gente de Pereira, aunque tiene al lado los escándalos repetidos en los municipios de Dosquebradas y Santa Rosa, no parece tener como un peligro inminente para el municipio la corrupción. De hecho en los programas de los candidatos a la alcaldía aparece la lucha contra la corrupción, pero no en el primer orden”, enfatiza.



También están las campañas de “un grupo de candidatos independientes que por su gran número corren el peligro de repartirse los votos de opinión, que creen tener a su favor”, dice Millán.



El candidato de la Alianza Verde, Alejandro García Ríos; el ingeniero Carlos Alfredo Crosthwaite, reconocido líder que en el pasado estuvo con en el Partido Liberal y ahora está con el Polo Democrático; Carolina Bustamante, que hizo parte del gabinete del actual alcalde y fue avalada por Aico; el exgobernador de Risaralda, Carlos Botero, que se ha incorporado a Cambio Radical; la candidata del Centro Democrático, Adriana López, y Jesús María Hernández, por el movimiento Pacto Pereira, son otras opciones para los pereiranos.



Los analistas creen que estas candidaturas no suenan mucho en la ciudad por diversas razones, entre las que se encuentran la inclinación de la ciudad por las ideas de derecha y el desgaste de antiguos cargos públicos ocupados.



Lo paradójico es que estos candidatos parecen mostrar los mejores programas de gobierno.



“Los más estructurados entre los programas de gobierno parecen ser los de los candidatos que tienen la menor intención de voto, lo que nos indica que los ciudadanos tienen en su mente más la imagen del candidato que prefieren que sus intenciones o programas”, dice Fonseca.



Se percibe, también, inquietud entre los electores, debido a que las estrategias de varias campañas se han basado en advertir lo malo que puede ocurrirle a Pereira si el alcalde no es uno u otro.



Los analistas añadieron que, en las últimas encuestas, hay un bajo porcentaje en las respuestas “no sabe” o “no responde”, lo que indicaría que ya la mayoría de los ciudadanos tienen una inclinación sobre por quién votarían y que, además, se presentaría una alta participación de los votantes en la jornada electoral.

NACIÓN