Pese a los ocho candidatos, hay poco ambiente electoral en Armenia

Hay poco ambiente electoral en Armenia. El analista y exdecano de la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Quindío, William García, dice que esta indiferencia se debe a los casos de corrupción que han ocurrido en la ciudad.

“La gente está muy renuente por el gran aumento de la corrupción pese a que ya estaban acostumbradas a ella, pero esta vez la han sentido más porque les metieron las manos a los bolsillos con la valorización. Lo que se escucha en las calles es que votarán en blanco o no saldrán a votar”, dice.

No obstante, hay una amplia baraja de candidatos que aspiran a llegar al primer cargo de la ciudad. La que más ha sonado en las últimas semanas ha sido la abogada y exdefensora del pueblo del Quindío durante más de 20 años, Piedad Correal Rubiano.



Su candidatura fue avalada por más de 52.000 firmas recolectadas por el grupo significativo de ciudadanos Por La Defensa de Armenia, pero también recibió coavales de los partidos Liberal, Cambio Radical, partido de La U y Alianza Social Independiente (ASI).



Su desempeño y su experiencia durante tantos años en la Defensoría le han dado el reconocimiento de los armenios; sin embargo, por estos días se ha generado polémica alrededor de su candidatura luego de que se conocieran una serie de audios donde la aspirante asegura que le tienen “direccionada toda esa Alcaldía y toda esa contratación”.



Tras los hechos, Correal afirmó que habían infiltrado su campaña e interpuso una denuncia ante la Fiscalía.



“Antes del escándalo, Piedad Correal estaba más o menos firme pero no se sabe qué puede pasar ahora. En los sectores de opinión eso cala, mientras que en los sectores amarrados no, pero sí creo que esto afectó la imagen de ella”, dijo García.



Con esta situación, una de las candidaturas que ha tomado fuerza es la de Luis Fernando Jaramillo, empresario del sector privado y avalado por el partido Centro Democrático. “Puede dar la sorpresa, es un hombre que parece no tener enredos, pero el uribismo podría ser el problema. A pesar de que quedan muchos uribistas en la región, la gente está hostigada de Álvaro Uribe y más después de las últimas semanas”, dice.



Hay seis candidatos más que podrían ser una alternativa, aunque para García, no aprovecharon ese apoyo que los electores le dieron en las últimas votaciones a Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo, a Colombia Humana de Gustavo Petro y a otros más.



“Los candidatos alternativos no han logrado persuadir a los electores y no les han podido mostrar que son una opción real. Sánchez, Ríos y Martínez podrían dar una sorpresa”, añadió el analista.



El abogado Mario Alberto Sánchez, del partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO); el economista Jaime Alberto Martínez, del partido Alianza Verde; y el administrador financiero José Manuel Ríos, del partido Mais, quien quedó en segundo lugar en las pasadas elecciones, son otras de las opciones para los electores.



También suena el periodista y líder cristiano, Héctor Fabio Hincapié Loaiza, del partido Colombia Justa y Libre. Y, finalmente, la baraja la completan el administrador público Eiber Null Arias Calle, del partido Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), y el docente José de Jesús Osuna García, del Partido de Reivindicación Étnica (PRE).



“Hace cuatro años la gente votó entusiasmada por lo que consideraron que sería un cambio; sin embargo, parece que no han percibido ese cambio. Carlos Mario Álvarez, quien se veía como un candidato limpio, terminó en la cárcel”, agregó el exdocente universitario.



Cabe recordar que el exalcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, avalado por el partido Liberal, fue elegido en 2015 con 70.741 votos sobre José Manuel Ríos, quien para esa época tuvo el aval del partido Cambio Radical, y quedó en segundo lugar con 48.962 votos.



Armenia tuvo cinco alcaldes en menos de cuatro años. Álvarez, elegido en 2015, luego tres mandatarios encargados (Sandra Herrera, Gloria García y Álvaro Arias Young) y uno designado por el gobernador Carlos Osorio, el actual mandatario Óscar Castellanos, quien por estos días está en el ojo del huracán por su presunta participación en política luego de conocerse unos audios de la candidata Piedad Correal.

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO

ARMENIA