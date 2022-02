Víctor Candelo, alcalde de El Charco, municipio de Nariño, pudo escapar de las llamas con su familia.

Hombres armados llegaron a su hogar, a eso de las 2 de la mañana del viernes y prendieron fuego a la edificación.



Allí, estaban el mandatario con su esposa, un hijo y dos nietos, un bebé de 16 meses y una niña, de 8 años.



(Lea también: Investigan a exrector por presunta explotación sexual en Cali)



De acuerdo con Candelo, el humo llenó la vivienda y despertó al hijo del alcalde, quien luego los llamó a todos para se levantaran y trataran de salir.



El incendio estaba en el primer nivel.



Descendieron y buscaron salir por la puerta trasera, pero no pudieron.



Así que en medio de la angustia, la familia mojó unas cobijas para tratar de salir por la puerta.



(Además: Denuncian que grupos ilegales estarían reclutando menores en Cali)



"No sé cómo estamos vivos y contando el cuento", dijo el alcalde Candelo.



"Mi hijo nos avisó para que saliéramos rápido", anotó.



Mientras tanto, vecinos de la familia, alarmados sacaron baldes para controlar las llamas que luego se propagaron al segundo piso de la casa.



(Lea también: Amarró silla plástica a su bicicleta para llevar a su hija al colegio)



Candelo pidió a grupos armados y a quienes perpetraron este atentado que dejen de lado la violencia y no ataquen a su familia que no tiene que ver con asuntos políticos ni toma de decisiones para la localidad.



Según el alcalde, el atentado se habría cometido con gasolina.



La Fiscalía asumió el caso de este atentado contra la vivienda del alcalde Candelo, ubicada a dos calles de la estación de Policía.



PASTO Y CALI