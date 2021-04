Drástico toque de queda este fin de semana en Cartagena

La Ciudad Heroica vivirá este fin de semana un drástico toque de queda, en medio de la pandemia. La medida inicia ente viernes a partir de las 8 de la noche y culmina mañana a las 5 am.



Nuevamente la ciudad entrará en toque de queda a partir de las 12 del mediodía de este sábado hasta las 5 am del domingo.



La estricta medida de toque de queda inicia nuevamente el domingo 2 de mayo a las 12 del mediodía y culmina a las 5 am del lunes 3 de mayo.



Cartagena de Indias sumó en las últimas horas 489 nuevos contagios y 9 muertes por covid- 19. La ciudad llega a 67.512 contagios. En las últimas 24 horas fueron internadas 41 pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos.



Las playas estarán cerradas todo el fin de semana.



Está prohibido el tránsito de chivas turísticas, y se mantiene el pico y cédula para el acceso y la circulación de personas a entidades financieras, mercado de Bazurto, almacenes de grandes superficies, almacenes y supermercados en general, y se recomienda la educación virtual en los planteles educativos.



Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en el interior de tiendas, refresquerías, terrazas, billares, galleras, clubes y corporaciones sociales, estancos y/o licoreras y espacios públicos. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

El pico y cédula está programado así:



Viernes, cédulas terminadas en 0-2-4-6-8

Sábado: 1-3-5-7-9

Domingo: 0-2-4-6-8



Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas o embriagantes en el interior de tiendas, refresquerías, terrazas, billares, galleras, clubes y corporaciones sociales, estancos y/o licoreras y espacios públicos.

Transcaribe por pocas horas

El sábado 1 y el domingo 2 de mayo, las rutas troncales y pretroncales iniciarán operación a las seis de la mañana, y sus últimos servicios de saldrán del patio portal a las 11 de la mañana.



Para el caso de las rutas alimentadoras, y la ruta C001, la operación iniciará a las 5:30 de la mañana, y el cierre de misma será a las 12 del mediodía.



La ruta A111, que habitualmente solo opera en franjas picos, lo hará únicamente en el pico de seis a ocho de la mañana.

