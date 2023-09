El exsenador y exministro de Agricultura, Rodrigo Villalba Mosquera, candidato a la gobernación del Huila, con el aval del Partido Liberal, recorre uno a uno los 37 municipios para dar a conocer los 5 pilares de su propuesta de gobierno en los que plantea que se debe avanzar en lo social y lo económico para tener un departamento “próspero, de oportunidades y donde quepamos todos”.



Villalba afirmó que se requiere una gran alianza Estado-Sociedad, donde todos aporten al desarrollo con un gobierno local eficiente, pluralista y equitativo, “para hacer del Huila un departamento grande”.

Nacido hace 71 años en el municipio de Rivera y de profesión abogado, se refirió a los cinco puntos o pilares que son base de su programa: Alianza para la seguridad y el buen gobierno, Alianza para el progreso social, Alianza para el desarrollo económico y la regionalización, Alianza para la sostenibilidad y Alianza para un Huila rural más productivo y sostenible.



En un departamento donde este año la aparición de las disidencias de las Farc en los municipios se ha convertido en un dolor de cabeza para sus habitantes, Rodrigo Villalba puso sobre la mesa el tema de la seguridad como uno de los pilares de su programa y afirmó que, si es elegido gobernador, asumirá las funciones de policía con autoridad y contundencia, como lo hizo en el pasado “cuando Huila fue afectado duramente con hechos terroristas que nos dolieron a todos, y no podemos retroceder ni regresar al pasado”.



Se comprometió a instalar cámaras de seguridad en todo el departamento donde lo determinen las autoridades, pero también adicionará recursos al Fondo de Seguridad y reforzará el Plan Recompensas.



Aseguró que la seguridad es un deber del Estado para con los inversionistas, comerciantes, industriales, campesinos, turistas y todos los ciudadanos en general, por lo que se comprometió a robustecer el fondo de vigilancia y seguridad.



“Hay que mostrar voluntad política asignando mayor presupuesto para compra de equipos modernos como los drones y cámaras biométricas, pero también para gasolina y vehículos de la Fuerza Pública, así como para establecer una red de cooperantes con ciudadanos y vigilancia privada”, afirmó el candidato a la gobernación del Huila.



También habló la problemática de la infraestructura vial del departamento y aseguró que la comunidad pide a gritos vías rurales.



“Veo con buenos ojos que en el Plan Nacional de Desarrollo hay 8 billones de pesos por lo que voy a proponer cofinanciación de un peso de la región por 3 de la Nación, para un paquete de 500 mil millones de pesos con destino a las vías terciarias para atenderlas con mantenimiento y, al tiempo, mejorarlas con la construcción de placa huella”, señaló.



En el municipio de Garzón y el centro del Huila priorizará los programas de vivienda para reducir el déficit actual e implementará los programas de entrega de lotes con servicios y mejoramiento de vivienda que beneficien a la población vulnerable.



Y para reducir los altos índices de desempleo, acudirá a capital semilla y a los fondos emprender para beneficiar a quienes buscan ser empresarios.



“Sabemos que el Estado no puede emplear a todos, entonces, tenemos el compromiso de apoyar a los que quieren y pueden hacer empresa para de esa manera generar empleos”, recalcó.



En materia de infraestructura deportiva se refirió al espinoso tema del estadio Guillermo Plazas, de Neiva, y aseguró que “está en ruinas debido a la tibieza e inoperancia del alcalde de la época”.



“En Neiva tenemos un estadio de fútbol en ruinas, botado por falta de una decisión a tiempo. Este es un compromiso que tenemos con el Huila y que lo vamos a resolver en los próximos 4 años pues tenemos dos alternativas: o arreglamos el viejo estadio, o hacemos uno nuevo”, señaló.



Su propuesta incluye un capítulo especial para Neiva, por ser la capital y epicentro político y económico del departamento. La ciudad alberga hoy el 33 por ciento de la población.



“Me vinculé en esta campaña después de escuchar a muchos huilenses, a dirigentes gremiales, comunales, sociales, a sectores políticos que me instaron a asumir el compromiso electoral, en el entendido que en esta coyuntura de extrema polarización podía ser útil una persona exitosa en el ejercicio de lo público, cuya experiencia lo llevara, no solamente a hacer una campaña exitosa, sino, si Dios lo permite, estar al frente de los destinos del Huila en los próximos 4 años”, aseguró Rodrigo Villalba Mosquera.



En sus presentaciones en plaza pública les dice a los ciudadanos que su compromiso es llevar al Huila al sitial que le corresponde y hacer de esta una región “grande como el Río Grande de la Magdalena, y grande como la ceiba emblemática del centro del departamento, como la caficultura y como es nuestro potencial económico basado en la agricultura, el turismo y el nuevo renglón generador de energías sostenibles”.



“El Huila es el primer productor de café, un liderazgo que va para largo, tiene 35 de los 37 municipios con vocación cafetera, y es por esto que el gobernador del Huila tiene que saber de café, tiene que estar comprometido con el sector agropecuario, el turismo, lo social, la sostenibilidad ambiental, tiene que saber de cosas de Estado y estar comprometido con los sectores más necesitados de la población”, dijo y agregó que en su programa de gobierno ya quedaron plasmados los apoyos a emprendedores y a sus programas de emprendimiento.



También dijo que trabajará de la mano con las comunidades para consolidar un proyecto verde que muestre al Huila como un territorio que fomenta el adecuado uso de los recursos y promueve la preservación del medio ambiente.



Villalba, quien anunció una nutrida agenda para seguir posicionando la cadena piscícola y crecer en nuevos mercados, considera que se trata de un renglón especial en su programa de gobierno porque aporta a la competitividad del departamento en la compra de bienes y servicios, pero también genera puestos de trabajo directos e indirectos.



Tras reunirse con destacados líderes de este sector, señaló que en su mandato el departamento seguirá consolidándose como el principal productor de pescado del país y en exportaciones a los mercados internacionales.



Anunció su apoyo a los paneleros, así como al sector de los cacaocultores a quienes les dijo que el Huila está situado en el quinto lugar de producción nacional y en calidad es uno de los mejores.



“Hoy los cacaocultores trabajan en la renovación de sus plantaciones, buscando conservar la calidad y pensando en ampliar la productividad”, dijo Villalba, quien señaló que “conozco la historia de la cacaocultura desde chiquito, pues nací en una finca del municipio de Rivera, ubicada entre La Ulloa y el Guadual”.



Finalmente se comprometió a sacar adelante proyectos e iniciativas enfocadas a la defensa, cuidado y protección de los animales. Con organizaciones instituciones del departamento, como Capa Neiva y el centro de adopción y protección animal, firmó un pacto para proteger a los animales maltratados y en condición de abandono.



Fabio Arenas

Especial para EL TIEMPO

NEIVA