Líder y consejero de Funza, así era el estudiante de derecho que se ahogó en Cartagena

John Sebastián Martínez Guerrero, de 23 años, era estudiante de derecho del Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá y había superado un cáncer de tiroides.



Sin embargo, su desaparición es la tragedia más grande que vive su familia que a esta hora espera que las autoridades de guardacostas rescaten su cuerpo mar adentro.



Martínez Guerrero había arribado a Cartagena de Indias el pasado sábado a las 8 am en compañía de 10 amigos para celebrar unas cortas vacaciones.

Bocagrande: Playa 5, hace parte de las obras para la protección costera de Cartagena. Foto: Consorcio Proplaya

Antes de ingresar al hotel, los jóvenes decidieron bañarse en las playas de Bocagrande, para ello, al azar, eligieron playa 5, que apenas fue abierta a bañistas la semana pasada, tras una larga polémica dentro de las obras protección costera de Cartagena.



El mar estaba picado y las autoridades portuarias habían izado la bandera amarilla que alerta a bañistas y navegantes sobre la furia creciente del mar.



No obstante, algunos jóvenes del grupo se lanzaron al mar. Sus amigos lograros regresar a tierra, pero John Sebastián jamás volvió a salir.



“Mi hermano es un ser especial, venció un cáncer de tiroides, es uno de los miembros más representativos del consejo de juventudes de Funza, hace camitas y recolección de cómodas para los perritos de la calle, y adelanta procesos de liderazgo social en representación de los jóvenes de Funza”, recuerda Andrea Martínez, su hermana.

Playa 5 en Bocagrande. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

La familia de la víctima llegó el domingo a Cartagena, procedente de Funza, Cundinamarca, donde viven, pero el cuerpo del joven aún no sido recuperado debido a las condiciones climáticas adversas.



"Los compañeros de la Universidad de a Sebas me informan que nadie les dijo que no se podían meter al mar ni les mencionó zonas restringidas", señala Andrea.



Un relato contrario entregan los salvavidas de Bocagrande que aseguran que los jóvenes nadaron más allá de las boyas de seguridad y John Sebastián habría sido arrastrado por una peligrosa corriente Rip, que se forman bajo el mar cuando el agua busca alejarse de la playa.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

@PilotodeCometas