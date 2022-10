Fue identificado un presunto acosador sexual en serie en Montería, luego de múltiples denuncias que hicieron varias mujeres, quienes al parecer han sido víctimas de este hombre.



Todo se descubrió cuando el agresor fue sorprendido por la joven María Camila Anaya observándola dentro del baño de un centro comercial, donde la mujer se encontraba.



Autoridades lo dejaron ir

“A eso de las 8:00 p. m. hago una compra y me dirijo al baño público, el lugar está solo y entro. Cuando tengo mi ropa interior abajo, veo la mano de un hombre en el piso, de alguien que se encuentra agachado. Me quedo sin saber qué hacer y casi enseguida esta persona asoma la cabeza e intenta con fuerza abrir la puerta”, contó María Camila a los medios de comunicación.



Dijo además que el hombre al verse sorprendido huyó del lugar y ella lo persiguió pidiendo la ayuda de los mototaxistas que trabajan en el lugar, quienes lo retuvieron en compañía de uno de los vigilantes de turno.



En un video que aparece en redes sociales, María Camila Anaya lo acusa de estar observándola al interior del baño y lo increpa cuando se niega ante la acusación.



Ante las acusaciones de la joven en vía pública por acoso sexual en contra del agresor, las autoridades los llevaron hasta un CAI, donde la Policía lo identifica como "Guillermo Alberto Benítez Machado".



No obstante, no lo pueden detener porque no hay pruebas y que el proceso debe seguir en la Fiscalía.



“Dicen que no hay delito porque no alcanzó a tocarme, sé que no va a pasar nada y además dejo en claro mi inconformismo con el centro comercial Alamedas, porque no supieron manejar la situación, nunca me sentí apoyada por ellos, siempre estuve desprotegida”, dijo.