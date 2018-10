Fundación marchó en condena al asesinato de niña de 9 años

“La rabia y la indignación son muy grandes, todavía no creemos que alguien haya sido capaz de silenciar la vida de una niña indefensa”, manifestó el martes una profesora del Colegio San José durante la marcha en rechazo al asesinato y posterior incineración de una de sus estudiantes el viernes pasado en Fundación, Magdalena.

Con pancartas, arengas y banderas de color blanco y azul, más de 400 niños recorrieron en compañía de sus profesores los alrededores del plantel educativo hasta llegar a la casa donde vivía su compañera de tan solo 9 años de edad. Allí les dejaron ver a sus padres y familiares que no están solos y que los acompañan en esta dolorosa pérdida.

“La extrañaremos mucho”, indicó una de sus amigas de clase, quien junto con otra niña llevaban en sus manos una cartelera con un mensaje que buscaban transmitirle a toda Colombia: “Los niños y niñas no se tocan, no se violan, no se matan”.



Por otro lado, la madre de la menor que habría sido asesinada por Adolfo Arrieta García, quien se encuentra bajo el poder de la Fiscalía, aseguró que ni 100 años de cárcel serán una condena suficiente para que se haga justicia con el hombre culpable de su dolor.

“Yo aún pienso que esto es mentira, que ella no murió, sino que está desaparecida y en cualquier momento va a regresar a casa con la enorme sonrisa que mantenía siempre”, expresó la mujer en medio del llanto.



De acuerdo con los habitantes del sector donde ocurrió el crimen, Arrieta García habría retenido a la menor cuando esta se dirigía después de salir del colegio hacia la casa de una familiar. Se cree que el hombre atacó de forma violenta a la menor hasta causarle la muerte y que, posteriormente, le prendió fuego al cuerpo de la niña.



“Él tuvo que abusar de ella, y para ocultar las evidencias, decidió prender una hoguera en el patio”, dijo un vecino del presunto asesino, y agregó que jamás se imaginó que Arrieta sería capaz de cometer tal atrocidad.



En cuanto al futuro del implicado, este martes trascendió que aunque el sábado pasado un juez de Fundación ordenó trasladar de manera inmediata a Arrieta a la cárcel de la ciudad de Santa Marta, el procedimiento no se ha podido concretar debido a que, según miembros del Inpec, en el penal se estaría fraguando un atentado contra el presunto homicida de la menor.



La información fue confirmada por el fiscal del Magdalena, Vicente Guzmán, quien reprochó la determinación de las directivas del establecimiento penal, cuando ya existe la solicitud de un juez y es deber del Inpec acatarla.



“Entendemos la crisis carcelaria que hay en Santa Marta y en el país, pero no por eso pueden restringir el ingreso de un procesado y dejarle la responsabilidad de su reclusión a la Fiscalía”, señaló Guzmán.



A su vez, el director de la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, coronel Pedro Ángel Gómez, advirtió: “Esta persona necesita un esquema de seguridad especial con el cual nosotros no contamos, para garantizar su integridad física, así que por el tipo de delito, es necesario ingresarlo a un establecimiento de máxima seguridad que brinde las condiciones”.



Medicina Legal daría a conocer este miércoles el dictamen sobre las posibles causas de la muerte de la menor de 9 años.

Presunto asesino pidió perdón

“Pido perdón a la mamá, al papá y a la familia de esa niña. Yo también tengo un hijo, tengo una hija y mi familia, ahora no tengo nada”, dijo en un video Adolfo Arrieta García, presunto asesino de la menor, desde la URI de la Fiscalía donde se encuentra recluido de manera transitoria.

En las imágenes dadas a conocer por su abogado, Arrieta manifestó: “Todo el mundo me conoce en Fundación, no soy mala gente, no sé qué me pasó. Pido perdón de corazón, y que Dios me perdone porque yo necesito el perdón de Dios”



ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

Santa Marta