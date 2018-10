Todavía no envían a la cárcel a señalado de matar a niña en Fundación

En un problema para las autoridades se ha convertido el presunto homicida de la niña de Fundación, Magdalena. Ni la Fiscalía, ni el Inpec saben qué hacer con su reclusión que sigue sin definirse por el riesgo de seguridad que presenta el procesado y las pocas garantías que se les puede brinda desde la cárcel de Santa Marta por su crisis de hacinamiento.

El abogado Cesar Cadena, quien representa en este caso a Adolfo Arrieta García, denunció que se está cometiendo una violación a la dignidad humana de su defendido.

Justifica su pronunciamiento precisando que por ley una persona privada de su libertad solo puede permanecer un tiempo máximo de 36 horas en una celda de paso.



“De acuerdo a la determinación de un Juez, su lugar de permanencia debe ser la cárcel, sin embargo, esto se viene incumpliendo y el perjuicio para mi representado es grande”, indicó.



El confeso homicida cumple cinco días internado en una celda de paso de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía a la espera de una respuesta del Inpec.



Mientras tanto, según informó su defensa, Arrieta continúa sin recibir las atenciones y servicios carcelarios que tiene derecho por su condición de procesado.



“Su estado de salud ha desmejorado producto de la falta de alimento y la depresión que se ha apoderado de él. No hay quién lo asista porque su familia está ausente, lo poco que come se lo he llevado yo o lo que le regala otro preso que se ha solidarizado”, indicó.



A pesar de que su vida corre peligro por el tipo de delito que cometió y el repudio que ha causado entre la sociedad, el abogado dijo que Adolfo Arrieta comparte calabozo con alrededor de 40 individuos detenidos por diferentes conductas, circunstancia que ha obligado a los custodios a redoblar la vigilancia presencial y por cámaras de seguridad para evitar se presente algún ataque en su contra a manera de venganza.



Las directivas de la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta consideran que el ingreso del confeso homicida podría desencadenar reacciones violentas por parte de algunos presos con los que tendría que compartir pabellón y no se cuenta con esquemas de seguridad suficientes para preservar su integridad, por esa razón, hasta ahora la respuesta ante la solicitud de reclusión de un juez ha sido negativa.



La Fiscalía del Magdalena, por su parte, insiste en que la responsabilidad del cuidado y atención de los procesados pertenece al Inpec y en ese sentido reclama que se reciba a Adolfo Arrieta y de ser necesario se agilicen los trámites pertinentes para trasladarlo a un centro penitenciario de máxima seguridad.

Asesino de niña en Fundación no aceptó cargos pero pidió perdón Desde el lugar donde permancece recluido, Adolfo Enrique Arrieta habló sobre lo ocurrido. El momento en que el señalado pidió perdón.

'Violación no es probable'

La defensa, entre tanto, presentó un recurso con el fin de agilizar las audiencias de juicio contra el presunto homicida para que en menos de tres meses pueda dictarse la sentencia definitiva por el delito de feminicidio agravado.



“Él está arrepentido y dice que colaborará con la justicia para que le sea resuelta su situación judicial. De esa manera ya no habrá más excusa de los entes encargados para recibirlo y garantizarle los derechos mientras cumple su condena”, afirmó.



Expresó también que cree imposible que a Arrieta García se le pueda demostrar que violó a la menor de edad, pues “el estado de quemadura de la niña, hace inviable cualquier estudio de este tipo que se le pretenda practicar”.



“Él ha mantenido en sus declaraciones que no abusó sexualmente de la menor y seguramente eso será lo único que se sabrá al respecto”, puntualizó.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA