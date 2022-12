Puede que todo sea tenue, puede que haya oscuridad; puede que vivan las sombras, pero el eco de tu voz resuena…



El pasado lunes 28 de noviembre sobre las 11 de la mañana, el periodista Wilder Alfredo Córdoba tomó una cámara y un micrófono de las instalaciones del canal local comunitario Unión Televisión para hacer una nota sobre un mural en el barrio La Palmita, en La Unión, norte de Nariño.



cuatro oportunidades y silenciaron la voz del hombre que durante más de 10 años trabajó como periodista y líder de su municipio, una pérdida de la que aún no se reponen los venteños –gentilicio con el que son conocidos en este pueblo nariñense–.



“La idea de este mural aquí en La Unión, primero, es por sentido de pertenencia. Esto no tiene ningún otro motivo, político ni nada, la idea es unirme a la campaña, que, como tú muy bien lo hiciste, Wilder, porque también te felicito por esa campaña tan bonita que tú iniciaste aquí, que es la de tapar los huecos; tratar de arreglar un poco las vías que están en mal estado, aunque mucha gente critica eso (…) felicitarte, Wilder...”.



Quien habla es Luis Enrique, el autor del mural al que Wilder entrevistó; en medio de la nota, el artista no perdió la oportunidad para agradecer el trabajo que este periodista de 44 años venía realizando por La Unión. Ese día iba a dar comienzo una nueva campaña encabezada por él que consistía en tapar los huecos de las calles. Una iniciativa que no se pudo concretar aquel día y que hoy se encuentra en vilo tras el asesinato del reportero.



El crimen de Wilder es aún un misterio para las autoridades. Los más de 40.000 habitantes de este municipio exigen que este no sea un caso más de impunidad, tal y como lo resalta la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que señala que un 90 por ciento de las investigaciones sobre asesinatos de comunicadores quedan sin resolver en Colombia.



Horas antes de su muerte, Wilder venía en su moto desde la casa de una amiga en zona rural y fue asesinado mientras atravesaba la vereda El Salado.



Cuenta su amigo y abogado a cargo de su caso, Jaime Montenegro, que ese lunes Wilder le comentó que el Eln le había solicitado una entrevista con el fin de emitir un comunicado.



No obstante, no se supo más del tema y la entrevista no se realizó.



“Ese día íbamos a dar inicio a la campaña de los tapahuecos, pero tuve que viajar por trabajo y otras dos personas más del grupo tampoco podían, entonces lo aplazamos –recuerda Jaime–. Él sigue su día normal, va y hace la entrevista del mural y se ve con una amiga, que es la última persona que lo ve con vida. Me ha manifestado que Wilder tenía mucho afán de irse, pero no se sabe bien por qué; algunos dicen que iba a hacer una entrevista, pero es un misterio con quién”.



El abogado asegura que Wilder tenía la intención de realizar una serie de publicaciones sobre la historia de las 44 veredas y 9 corregimientos que componen la parte rural del municipio, pero se desconoce si la cita era para eso.



El personero de La Unión, Wilder Benavides, asegura que hasta el momento se ha hablado de muchas hipótesis, pero que ninguna se ha podido demostrar y hasta el momento no hay ningún avance en las investigaciones.



“Muchas personas dicen que es por las denuncias que hacía de la alcaldía –asegura el personero–, pero él nunca señaló ni acusó de nada a nadie. Solo hacía las denuncias de lo que pasaba en el municipio”.



También se expandió el rumor de que fue por robarlo, no obstante, sus pertenencias y hasta su moto quedaron en el lugar del crimen; incluso, se habla de que lo pudieron confundir con alguien más, aunque se puede descartar teniendo en cuenta que era un personaje bastante conocido.



“Él no tenía problemas, caminaba siempre con su cámara y un bolso; se metía por las veredas él solo y así trabajaba, no tenía problemas –indica el personero–. Pero sí es cierto que la inseguridad, y más a final de año, ha crecido bastante, y en la parte rural solo está el Ejército y muy de vez en cuando”.



Sobre la preocupación por la inseguridad del personero, la última denuncia publicada por Wilder en su perfil de Facebook da cuenta de un joven recibió seis puñaladas durante un intento de atraco.



En La Unión se encuentra un grupo especializado de la Fiscalía realizando la investigación de este caso porque el que desde la Alcaldía se ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita conocer las razones detrás de este crimen.

El asesinato de Wilder conmocionó a los habitantes del municipio y a sus colegas de trabajo. Foto: Archivo Particular

‘La voz de los que nadie quiere escuchar’

Wilder Alfredo era el segundo de los cuatro hijos de Alfredo Córdoba y Flor Rodríguez. Nació en San Pablo, Nariño, en 1978.



Por el trabajo de su padre y otros vericuetos del destino llegaron a La Unión cuando Wilder tenía solo 2 años. Tal y como reconoció durante toda su vida, se sentía un venteño más y así mismo reclamaba siempre por los suyos.



En medio de los adornos florales que rodean la fotografía en homenaje a su hijo en la sala de su vivienda, su padre lo recuerda como un estudiante aplicado, que jamás hablaba más de la cuenta, aunque siempre fue certero en sus comentarios, muy agudo.



“Él estudió diseño gráfico en la Universidad de Nariño –cuenta Alfredo, padre de Wilder–. Después de graduarse estuvo un tiempo desempleado, pensábamos que debía ir a Cali o Medellín para poder encontrar trabajo, pero finalmente encontró algo en este canal de televisión por cable, un medio comunitario que lo motivó a trabajar por su comunidad”.



(Lea también: 'Hay balas por todos lados': panorama que vive el pueblo awá en Nariño).



La foto que se encuentra en el centro de la sala de la vivienda es de Wilder sentado en un árbol con una leve sonrisa, un poco tímida. ‘La verdad nos hará libres’, se lee en la parte superior del retrato.



No solo era periodista y diseñador, también escribía poemas en una cuenta en Facebook llamada ‘Escritos en noche azul’.



Varios de los poemas hablan del amor, otros hasta de la muerte. Algunos cuantos enumeran las razones de la esperanza y la lucha por un bien general.



Wilder llegó a Unión TV en 2010 para ayudar en el manejo de las cámaras. Así se sumergió en el periodismo y desde ahí dio comienzo a una carrera que para muchos era esencial en esta zona del norte de Nariño.



Su gran oportunidad llegó luego de que uno de los periodistas del informativo saliera del municipio por amenazas en su contra, desde ahí se posicionó como el encargado de visibilizar las problemáticas de sus paisanos.



Poco a poco, aplicando sus conocimientos en el diseño gráfico y su interés por ayudar a la comunidad, Wilder creó el informativo en el que se dedicó a realizar denuncias ciudadanas y también a ayudar a quienes lo necesitaran.



Una de las denuncias más recordadas por los venteños fue la de la negligencia por parte de las autoridades para atender a cuatro familias del asentamiento Ancianato Viejo luego de que un deslizamiento destruyera sus viviendas.



“Detectaba todas las fallas que había –explica su padre–. Luchaba porque el pueblo se viera mejor. Se metía en todos los rincones donde había fallas o caminos malos”.



Carlos Trejo, representante legal de Unión TV, lo recuerda como una persona reservada, pero muy amable e interesado por la comunidad.



“Lo reconocían mucho –asegura Carlos–. Durante la pandemia mucha gente quedó sin trabajo, entonces Wilder empezó a hacerles promoción a sus emprendimientos”.



Sus compañeros de trabajo lo recuerdan también por su gran afición al fútbol, pues era un fanático del América de Cali. No obstante, otro de sus amores era el Liverpool de Inglaterra, país al cual seguía con fervor durante el Mundial debido a su amor por The Beatles y el rock de los años 80. La llegada de Luis Díaz al Liverpool era una noticia que lo había emocionado mucho.



Jhonny Muñoz, camarógrafo y amigo de Wilder, lo recuerda así: alegra, extrovertido, pero también como un buen amigo al que no le gustaba ser enfocado por la cámara en el momento de sus reportajes, solo permitía que le enfocaran la mano con el micrófono.



“Aún escucho su silbido al llegar al canal –recuerda contemplando hacia la calle Jhonny–. Él siempre llegaba silbando, era una persona muy alegre. Decía que no le gustaba salir en cámara porque era muy feo, pero todo eso en broma”.



Sus compañeros de trabajo sabían de amenazas en su contra, varias de ellas por sus constantes críticas a la alcaldía local, aunque estos ataques en su contra venían desde perfiles falsos y nunca se investigaron a fondo.



Sobre estas amenazas, su hermano Harry asegura que no se sabe con certeza quién pudo ser, pero, sostiene, sin lugar a dudas, apagaron un trabajo importante para la comunidad.



“A él le llegaban amenazas desde perfiles falsos que lo criticaban por meterse con la alcaldía –explica Harry–. Uno de los últimos sí nos asustó, pensamos en sacarlo del municipio, pero cuando le hablábamos de denunciar él decía que más rápido lo mataban. Wilder le daba voz a los que nadie quería escuchar y eso tuvo que ver con su muerte”.



Wilder era padre de unos gemelos de 10 años que por causa de una enfermedad no pueden hablar.



“Él era todo para esos niños –recuerda su madre–. Wilder solo vivía para ellos. Muchas veces le reclamábamos que se comprara ropa, que anduviera bien, pero él todo lo que tenía se lo daba a sus niños. Ellos no saben que está muerto, nos cuentan que cada vez que suena una moto ellos se asoman pensando que es el papá”.

Su familia y amigos lo recuerdan como un líder preocupado por la comunidad y el servicio social. Foto: Archivo particular

La investigación

El pasado 9 de diciembre se realizó una movilización reclamando justicia por Wilder, además, familiares y allegados pidieron una audiencia pública con el alcalde Fabián Echaverría, pues aseguran que él no ha querido atenderlos ni darles razón de lo que se ha hablado en los consejos de seguridad.



Ante estas declaraciones, el alcalde de La Unión señaló que en ningún momento se le han cerrado las puertas de la administración a la familia, como tampoco se hizo con Wilder cuando estaba vivo.



El mandatario local asegura que las denuncias que Wilder realizaba a través de sus redes sociales él no las seguía muy de cerca, y que tampoco hubo una oportunidad de hablar.



Una de las polémicas denunciadas por Wilder fue la del retraso en las obras del parque Mariscal Sucre, obra adjudicada en junio del 2021 por 6.400 millones de pesos, que se esperaba en febrero pasado, pero se ha retrasado.



Echavarría señaló que todo fue debido a la pandemia y que en febrero del próximo año estarán listas.



Jaime Montenegro espera que, en nombre de su amigo, los tapahuecos puedan continuar la labor para mantener viva la memoria de Wilder.



No hay un solo representante de la autoridad en La Unión o Nariño que hoy entregue información clara sobre el asesinato de Wlder.



Amigos y familiares desean que se trate de una mentira y que en cualquier momento aparezca cantando o con una sonrisa.



Los venteños también esperan prender el televisor el próximo viernes y ver una vez más al periodista que dedicó más de 10 años de su vida a trabajar por ellos. Lo recordarán siempre informando sobre algún emprendimiento o ayudando a que se arregle cualquier semáforo, pues como dice un fragmento de sus múltiples poemas: Mientras haya recuerdo, habrá cuentos y realidades; habrá esperanzas…

