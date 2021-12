Una juez de Control de Garantías de Armenia determinó que Cristhian Fernando Buitrago Arenas, el presunto asesino del periodista Eliécer Santanilla Martínez, estará en detención domiciliaria mientras se investiga el crimen del comunicador.

Durante la audiencia, la jueza decidió que Buitrago deberá cumplir con la medida en la vivienda de su mamá debido a que en su apartamento sucedieron los hechos investigados.



Cabe mencionar que Buitrago es conocido en la ciudad por su carrera como productor musical y se encontraba departiendo con la víctima desde horas antes de su muerte.

Según lo relatado durante las audiencias, ambos estaban reunidos desde la noche del lunes, pero el martes después del mediodía se presentó una riña que habría generado el desenlace fatal.



De acuerdo con el dictamen de Medicina Legal, Santanilla perdió la vida por asfixia mecánica. Y horas antes a su deceso había ingerido sustancias como cocaína y ketamina.



Tras la imputación de cargos que se realizó este miércoles en Armenia, Buitrago no aceptó los delitos pues manifestó que su intención no era ocasionar la muerte de Santanilla. Y advirtió que, incluso, él mismo le avisó a la pareja de la víctima lo que había ocurrido.



No obstante, la jueza cuestionó que el investigado ‘’podía contenerse y evitar la riña que desencadenó en la muerte del periodista’’.

Paralelo a las audiencias, se realizan las honras fúnebres del reconocido periodista, que actualmente era el jefe de prensa de Empresas Públicas de Armenia (EPA).



Santanilla era comunicador social y periodista, especialista en marketing político y digital. Fue director de comunicaciones de la Gobernación del Quindío y también fue reportero gráfico de La Crónica del Quindío y EL TIEMPO.

ARMENIA

