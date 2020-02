La dolorosa razón por la que mataron al guardián del parque El Cocuy

Una mañana en el siempre frío nevado de El Cocuy, el guardaparques Yamid Alonso Silva estaba en la cabaña donde pasaba gran parte de su tiempo como guía y vigilante de los turistas que llegan a conocer esta maravilla de Colombia, de más de 3.000 kilómetros cuadrados de extensión y ubicada entre las montañas de Boyacá y Arauca.

Hacia las 10:30 de la mañana de ese jueves 6 de febrero habló con su exesposa Yaneth Pérez sobre el comienzo de clases de sus tres hijos de 13, 10 y 6 años. También tocaron el tema de la muerte de su conocido, el señor Libardo Arciniegas, quien fue acribillado en la vereda Pachacal, de El Cocuy, de donde eran vecinos.



“No sé qué habría sido, mi china”, le respondió Yamid Alonso a Yaneth acerca del asesinato de Libardo.



Por eso, cuando al mediodía le entró una llamada a Yaneth avisando sobre la muerte de Yamid Alonso, ella pensó que era una broma.

“Yo quedé quieta. Pensé que era mentiras porque había acabado de hablar con él. No sé si estoy en la tierra o en el cielo, la verdad estoy confundida. No sé por qué pasó. No sé qué hacer”, comenta la mujer.



A la cabaña donde Yamith Alonso trabajaba llegaron, según lo señalado por el coronel Germán Jaramillo, comandante de la Policía en Boyacá, un hombre y una mujer en una motocicleta.



Lo amedrantaron y lo obligaron a salir de la casa. Con un arma apuntando en su cuerpo, al guardaparques lo hicieron caminar durante un kilómetro y al llegar a un puente por donde pasa una cañada vaciaron las balas en su humanidad.



El coronel Jaramillo comenta que lo hicieron allí para que el ruido del disparo se disipara o confundiera con el sonido del agua que choca con las piedras en este punto del nevado de El Cocuy.

Yamid Alonso deja tres hijos menores de edad. Hacía tres años trabajaba en PNN. Foto: Archivo particular

Yamid Alonso, de 38 años, pasaba sus días perdido en esta sierra, allí creció, pero solo hasta hace tres años se había vinculado como guardián de Parques Nacionales Naturales para vigilar la tierra que amaba.



No le importaban las arduas jornadas laborales, pues en sus funciones debía caminar por las montañas o estar en la cabaña durante cinco días y sus noches. Descansaba dos días en la finca de sus padres o con su actual pareja, Dora Varón, quien también fue guardaparques. Luego regresaba al nevado, su hogar.



El hombre había dedicado casi toda su vida a cultivar papa en la finca de sus padres. Cuando tenía 19 años se fue al Ejército a prestar su servicio militar y al terminar se involucró en temas de ayuda comunitaria.



De hecho, en la vereda El Carrizal, en El Cocuy, lo recuerdan como un hombre que siempre estuvo pendiente del bienestar del lugar. Por eso fue presidente de la junta de acción comunal por unos ocho años y también tesorero, pero desde que ingresó a trabajar en PNN se desvinculó de estos asuntos sociales.Le puede interesar: Las 5 pistas de aterrizaje más complejas para los pilotos en Colombia

Un hombre sin enemigos

Para Yaneth, no había ningún motivo para que acabaran con la vida de su exesposo, quien siempre mostró ser una persona bondadosa y entregada por completo al bienestar de sus hijos.



“Siempre decía: no hay que meterse con nadie y así nadie se mete con uno”, cuenta.



Por la separación, la cual ocurrió hace unos dos años, no hablaban con constancia, de vez en cuando se llamaban para hablar sobre las cosas de los niños y llevaban una relación cordial.

Su muerte es una sorpresa para ella y todo el municipio, donde en los últimos cinco

años solo se habían presentado cinco homicidios, los dos últimos los de Libardo y Yamid Alonso.



Dora también reseña que era un hombre amable, quien era capaz de sacarse el pan de la boca para darles a los demás. Evitaba cualquier problema y ni siquiera hacía chanzas o bromas con sus amigos.



“Era un señor, un caballero, pero por qué lo mataron”, se pregunta Dora.



La última vez que Dora vio a Yamith había sido el miércoles 5 de febrero, cuando debía retornar al nevado.



Ese día lo sintió nervioso tras enterarse de la muerte de Libardo, pues en un pueblo pequeño todo se conoce en instantes; además, eran conocidos por las labores sociales que el pasado realizaron, teniendo en cuenta que este hombre era tesorero de la vereda Pachacal. Solo 24 horas después ocurrió el nuevo crimen.

Las razones

Tan solo seis días después del crimen contra Yamid Alonso. La Policía de Boyacá capturó a los presuntos responsables de los homicidios.



En el vecino municipio de Güicán, también en la sierra de El Cocuy, Clarisa Barón, alias Nikol, y Jeifer Saldaña, alias Claudio, fueron hallados con la motocicleta que habría sido usada como transporte para llegar a los lugares donde cometieron los asesinatos.



El coronel Jaramillo señala que la Policía siguió la pista de la moto luego de que varias personas comentaran que la presencia de esta les parecía sospechosa, pues no eran de la región.



También: La misteriosa desaparición de madre e hija colombianas en Miami



Además, se logró un retrato hablado de alias Nikol, con el cual se ubicó a la persona en el Güicán en compañía de su presunto cómplice. Ambas personas provenían de Saravena, en Arauca.

Clarisa Barón, alias Nikol, y Jeifer Saldaña, alias Claudio, señalados asesinos de Yamid Alonso Silva y Libardo Arciniegas. Foto: Archivo particular

Las pesquisas de la Policía establecieron que los capturados pertenecen al frente Adonay Ardila, del Eln, el mismo que detonó un carro bomba en la Escuela General Santander, en Bogotá.



De acuerdo con el coronel Jaramillo, el homicidio contra Libardo Arciniegas obedeció a que el grupo armado lo señaló como un informante del Ejército.



Mientras que el asesinato de Yamith Alonso tuvo como motivo que fue soldado y lo identificaron como posible colaborar de la fuerza pública, en una zona donde el Eln busca tener el control territorial.

Es una cosa que le tocó y hacía mucho tiempo que pasó eso. Es absurda la causa de su muerte FACEBOOK

TWITTER

“Es lo que se ha logrado establecer. Ellos consideran que como fue soldado estaría ayudando al Ejército”, señala Jaramillo.



Para los familiares de Yamid Alonso, los motivos por los cuales había ocurrido el crimen son absurdos.



“Él estuvo en el Ejército cuando tenía 19 años. A él le tocó prestar su servicio militar. Es una cosa que le tocó y hacía mucho tiempo que pasó eso. Es absurda la causa de su muerte”, comenta Yaneth, quien teme por la vida de sus hijos y abandonó El Cocuy tras el crimen.



Ahora, a la mujer quien está desterrada le toca hacer de madre y padre, situación para la cual dice no estar preparada, y asumir una deuda que tenía con Yamid Alonso por 14 millones de pesos en un banco.



“Mis hijos siempre miran para el cielo, dicen que desde allá el papá los cuida”, lamenta.



La Fiscalía señaló que a los presuntos guerrilleros les imputaron los delitos de homicidio agravado; fabricación, porte y tenencia de armas de fuego y rebelión, por los cuales el juzgador afectó a los procesados con medida de aseguramiento en el establecimiento carcelario de Santa Rosa y el de Sogamoso.



