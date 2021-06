Policía niega que carro involucrado en muerte de Villa sea de ellos

Tras cumplirse un mes de la muerte del estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, Lucas Villa Vásquez, durante un tiroteo en el viaducto César Gaviria de la capital de Risaralda, tanto familiares del joven y organizaciones de derechos humanos piden avance en las investigaciones.

También se suma la denuncia del abogado e integrante de la Mesa Municipal de Víctimas de Pereira y de la organización de derechos humanos de Pereira, Eisenhower Zapata, según la cual, el joven habría sido asesinado por orden del grupo delincuencial ’La Cordillera', en alianza supuestamente con agentes de la policía.

De acuerdo con lo que explicó el abogado, una fuente al interior de la Policía le entregó información acerca de la investigación que se inició hace más de un mes, pero de la cual aún no se tienen reportes oficiales.



"Debo reservar el nombre de la fuente que está allá adentro para evitar un problema, pero la Fiscalía lo único que tiene es una fuente y si no le garantizan la seguridad a esa persona, ese crimen se queda en la absoluta impunidad a pesar de la recompensa de 100 millones. Más de un mes y no hay resultados de nada, dónde están los investigadores que mandaron de Bogotá", cuestionó Zapata.

Según comentó, "hay una camioneta involucrada de placas ZRK 453. La fuente nos dice que esa camioneta ha actuado en operaciones encubiertas de la Sijin y existe una persona que sabe todo lo que pasó y lo único que pide es asilo y garantías para contar la verdad".



Agregó que tras recoger los testimonios de jóvenes de la comuna 8, quienes informaron que 'La Cordillera' les pagaba por participar en los bloqueos, evidenciaron que "al principio la banda creyó que el paro no iba a afectar el negocio del microtráfico y quería entretener a la Policía para pasar la droga, pero después el paro terminó afectando y ahí es cuando perfilan a Lucas para dar un mensaje de miedo a los manifestantes y dispersarlos".



Sin embargo, una fuente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) le informó a EL TIEMPO que el vehículo de placas ZRK 453 "no ha pertenecido ni pertenece a la institución".



Además, señaló que se abrió una investigación sobre las denuncias de Zapata, quien será llamado por la Fiscalía para ampliar sus declaraciones.

Una de las hermanas de Lucas, Sidssy Vázquez, le contó a EL TIEMPO hace unos días que aún no tienen información acerca del avance de la investigación y comentó que han recibido amenazas y seguimientos durante este mes.



Además, narró que les llamó la atención que el CTI de la Fiscalía ‘’no llegó hasta el lugar del atentado y la versión que nos dieron es que no pudieron entrar porque la gente no les dio paso, pero la Procuraduría sí pudo entrar. No tuvieron voluntad para recolectar las pruebas, tanto así que el investigador nos pidió que le entregáramos las vainillas de las balas, porque ellos por negligencia permitieron que se dispersaran’’.



Este medio se comunicó con la Fiscalía, pero informaron que por el momento no darán declaraciones sobre los avances en la investigación del asesinato del universitario.

PEREIRA

