En la noche del 5 de mayo del 2021, cuando en Colombia se vivía la intensidad de un estallido social sin precedentes, en un andén de un puente vehicular cercano al viaducto César Gaviria Trujillo el coordinador de la Mesa de víctimas de Risaralda, Eisenhower Zapata, estaba con su hijo menor mirando cómo transcurrían el bloqueo y las manifestaciones sobre la monumental estructura que une a Pereira y Dosquebradas.

(Puede leer en contexto: Protestas en Pereira: anuncian cuatro días de manifestaciones sociales)

El abogado Zapata miraba a los manifestantes cuando un hombre llegó en una motocicleta, portando un radio de comunicaciones. “Doctor, ¿usted es el papá del niño? Es mejor que se vaya porque esto se va a prender; tenemos orden de desalojarlos”, le dijo el sujeto, señalando hacia el enjambre de jóvenes que había en el viaducto.

Zapata reconoció al hombre como un miembro de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de la Policía Metropolitana de Pereira.

El también presidente del Colegio de Jueces de Paz y Reconsideración de Risaralda miró fijamente a los ojos al policía. Quería confirmar si la advertencia era cierta o una estrategia para que él se fuera y no pudiera registrar eventuales afectaciones a los derechos de los manifestantes por parte de agentes del Estado. Finalmente, Zapata concluyó que el hombre no mentía y se fue con su hijo.



A los pocos minutos, quienes viven cerca del viaducto Pereira – Dosquebradas escucharon varias detonaciones. Fueron los ocho disparos que hirieron de muerte a Lucas Villa Vásquez, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien era uno de los manifestantes del paro más conocidos por su alegría y entusiasmo.

Facebook Twitter Linkedin

Lucas villa durante las manifestaciones en Pereira. Foto: Captura de video

En las marchas, así como gritaba arengas contra el gobierno, también bailaba y ponía a bailar a otros.

Seis días después, el 11 de mayo de 2021, en el hospital San Jorge, en Pereira, cuando ya se había convertido en un símbolo de las manifestaciones en Pereira y el país, Villa falleció como consecuencia de los balazos que le hizo un sicario, quien con su cómplice llegaron a bordo de una motocicleta en medio de la oscuridad (las luces del viaducto estaban apagadas) y escaparon de la misma manera.

El agente de la Sijín sostiene que en el homicidio de Lucas participaron agentes de la Sijín y Andrés Felipe Mejía, alias ‘Pipe’, jefe de la ‘olla’ del microtráfico de El Balso, en Dosquebradas FACEBOOK

TWITTER

A partir de información de medios locales, los dos sicarios fueron identificados como ‘Jonathan Truan’ y ‘Bekan’, quienes se movilizaron a bordo de dos motocicletas que pertenecían a dos miembros de la banda criminal Cordillera.

Tras cometer el homicidio, los dos pistoleros ocultaron las motos en el barrio San Judas, en Dosquebradas, se cambiaron de ropa y entregaron el arma de fuego.



(Lea en contexto: Policía niega que carro involucrado en muerte de Villa sea de ellos)



Transcurrido un mes del asesinato de Villa, Zapata le afirmó a EL TIEMPO que en el crimen había una camioneta involucrada. "La fuente nos dice que esa camioneta, de placas ZRK 453, ha actuado en operaciones encubiertas de la Sijín".



Ante este señalamiento, una fuente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) le dijo a este diario que ese vehículo "no ha pertenecido ni pertenece a la institución" y anunció que denunciarían al abogado ante la Fiscalía por injuria y calumnia.

El ente investigador llamó a declarar a Zapata, pero él se negó. Por el contrario, les dijo que un agente de la Sijín que conoce cómo se fraguó el asesinato de Villa estaba dispuesto a hablar a cambio de protección.



Zapata conoció a ese agente cuando desde Bogotá llegaron altos mandos de la Policía y le exigieron al entonces comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Aníbal Villamizar, resultados en la investigación de los autores materiales y los determinadores del homicidio de Villa.



(Le recomendamos en contexto: 'Hay avances significativos' en caso Lucas Villa, asegura la Policía)

¿Qué se sabe del testigo?

Para que retiraran el bloqueo decidieron matar a alguien que les doliera a los manifestantes y ese fue Lucas Villa FACEBOOK

TWITTER

Para Zapata, este es un testigo fundamental en caso de que la investigación de la Fiscalía permita tener unos acusados y llegar a un juicio. "El testigo sigue en Pereira, con él me reuní tres veces", reveló el defensor de Derechos Humanos.



El abogado dijo que por este caso dos personas fueron capturadas y una motocicleta fue incautada, pero no sabe qué pasó con eso.

No obstante, también señalan como responsable a Andrés Felipe Mejía, alias Pipe, jefe de la olla del microtráfico de 'El Balso', en Dosquebradas, y la ladera del barrio Otún.

‘Pipe’ es un cabecilla importante de Cordillera, banda que lidera el tráfico de drogas en Pereira y Dosquebradas.

Facebook Twitter Linkedin

Acto en homenaje en el sitio donde fue atacado Lucas Villa. Foto: Alexis Múnera. Archivo EL TIEMPO

Acerca de los motivos por los cuales asesinaron a Villa, el agente de la Sijín, según Zapata, le reveló que el taponamiento del viaducto por parte de los manifestantes había causado millonarias pérdidas para Cordillera porque no se podía mover fácilmente la droga que llegaba a Pereira y movían entre las ‘ollas’ de esta ciudad y Dosquebradas.

“Para que retiraran el bloqueo decidieron matar a alguien que les doliera a los manifestantes y ese fue Lucas Villa. La idea era que ese asesinato les sirviera de escarmiento para que destaponaran el viaducto”, manifestó Zapata con relación a lo que el agente de la Sijin les reveló.



Aunque otras vías unen a Pereira y Dosquebradas, como la antigua carretera por el sector de La Popa y la de La Badea, estas también tenían dificultades de movilidad por cuenta de manifestaciones durante el paro nacional y el viaducto es la vía más expedita entre las dos ciudades.

'Seguimos sin saber nada de la investigación'

Sidssy Uribe Vásquez, hermana de Lucas Villa, se quejó de que el caso de su hermano esté “quieto” en la Fiscalía mientras su asesinato continúa en la impunidad a cerca de cumplirse los dos primeros años.

“Ellos dicen que están investigando, que están avanzando pero no ha pasado nada. El caso lo asumió una fiscal, pero a finales del año pasado (2022) la cambiaron y no he podido hablar con el nuevo fiscal”, afirmó.



(Le puede interesar: Ministerio de Defensa lanza campaña contra noticias falsas en el paro)

Cuando se cumplió un año de la muerte de Villa, Sidssy le dijo a este medio que el asesino de Villa se habría ido de Colombia: “Tenemos la información de que el criminal fue sacado del país hace como cuatro meses y la Fiscalía cuándo va a decir algo, al hombre lo sacaron porque había mucha presión para que hablara o por el temor de que lo asesinaran".

Ahora, en este 2023, la hermana de Villa expresó lo mismo: el ente investigador no le ha dado a ella y a su familia información clara acerca de los supuestos avances de la investigación a casi dos años del crimen de su hermano.

“La Fiscalía ha utilizado tecnología y otros elementos para esclarecer otros casos, pero el de mi hermano y los de otros jóvenes que mataron en el paro están quietos”, afirmó.

Facebook Twitter Linkedin

Una de las hermanas de Lucas Villa hizo presencia en el sitio del homenaje. Foto: Alexis Múnera. Archivo EL TIEMPO

A Sidssy le parece “desafortunado” que la Fiscalía no haya llamado al menos a declarar al destituido comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Aníbal Villamizar, “porque no sabemos si lo destituyeron por el caso de mi hermano o solamente por el montaje de la falsa olla de expendio de drogas”.

La investigación por el crimen de Lucas Villa está en manos de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Este medio indagó en esa entidad más detalles, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

@ferumapress

Más noticias