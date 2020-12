Siguen dudas por crimen de pareja de ambientalistas cerca del Tayrona

A un año de la desaparición y posterior asesinato de Natalia Jiménez y su esposo, Rodrigo Monsalve, en inmediaciones al parque Tayrona, en Magdalena, familiares y amigos tienen más dudas que certezas sobre lo que verdaderamente sucedió con esta pareja de ambientalistas en diciembre del 2019.

Desde un comienzo, las autoridades han atribuido el doble crimen a un robo cometido por una banda delincuencial de la zona, la cual despojó a la pareja de su carro y pertenencias personales, y luego acabó con sus vidas.



Dicha hipótesis la manejaron sustentándose en el testimonio de los implicados, quienes fueron capturados días después, al igual que en diversas pruebas recolectadas durante la investigación preliminar.



No obstante, los familiares no están satisfechos con las explicaciones que les han sido suministradas por parte de las versiones oficiales y los avances judiciales logrados para condenar a las personas vinculadas con este hecho que causó consternación en Colombia.

Ximena Cáceres, madre de Natalia, ha sido insistente en solicitar que se indague más a fondo sobre quién y por qué mataron a su única hija.



Para ella, el robo de un automóvil y elementos de valor no son razones suficientes que lleven a un grupo de delincuentes a organizar un plan de estas características en el que secuestraron y asesinaron a la pareja de ambientalistas.

Hay algo más

La madre cree que hay algo de este caso que todavía no se ha revelado. Considera que las verdaderas causas de este doble crimen tienen que ver con la actividad que ejercía Natalia Jiménez como ambientalista.



“Yo digo que no fue hurto porque hay otras condiciones. Mi hija trabajaba con todos los indígenas y campesinos en zonas prohibidas que todos conocemos y de eso no se ha dicho nada”, manifestó Cáceres.

Natalia Jiménez, de 35 años, era contratista de la Fundación Natura y se ocupaba del proyecto GEF, enfocado en la conservación de la cuenca de los ríos Magdalena y Cauca, llamado 'Magdalena-Cauca VIVE'. Por esta labor fue reconocida durante muchos años, por luchar por la conservación de los ecosistemas.



A la pareja de ambientalistas la sacaron de su carro, luego a ambos los encapucharon y amarraron hasta llevarlos a la vereda Perico Aguao, en Guachaca, donde finalmente los asesinaron con tiros de gracia.

Fue un hurto

Las autoridades, 12 meses después, sostienen que el asesinato obedeció a un hurto, debido a que el vehículo en el que se transportaban fue encontrado en La Guajira con una placa venezolana, donde supuestamente iban a venderlo.



Por el crimen de Natalia y Rodrigo fueron privados de la libertad Giovanni Ortiz Calderón, Jaider Groelfi Lozano Jaramillo, alias Negro; Andrés Felipe Socarrás, alias Pipe Bareta; y Luis Rodríguez Tovar, alias Luchito, a quienes enviaron a la cárcel por el delito de homicidio agravado.



Ximena Cáceres se queja de la manera tan lenta como sigue el proceso judicial contra los implicados, quienes aunque manifestaron su intención de colaborar con las autoridades en busca de una rebaja de pena, la contradicción en sus versiones mantiene truncada una sentencia definitiva.

“Habrá un poco de tranquilidad cuando los condenen, pero no hay verdad, porque yo nunca creeré que a ellos los mataron por robarle un carro, porque el carro apareció desvalijado y ahí estoy luchando todavía por legalizar ese vehículo”, aseveró Cáceres.



La mamá, en el marco del aniversario de la muerte de su hija y yerno, le insiste a los órganos investigadores que no se conformen con lo que se sabe hasta el momento y que permitan que haya una verdadera justicia.

Teme a que por los retrasos en las audiencias se venzan los términos y los implicados queden libres.



“Este año ha sido muy doloroso, pero este mes cuando se acercan las festividades decembrinas, la tristeza es mucho más grande porque no podré ver, ni escuchar o abrazar a Nata”, expresó.

Homenaje a las víctimas

Este domingo, familiares y amigos en el marco del aniversario de la pareja, realizaron una misa en su honor, donde recordaron los buenos momentos que disfrutaron con ambos.



Varias amistades de los ambientalistas aseguraron que todavía no asimilan lo que sucedió y también clamaron justicia.



Eduardo Manjarrez recordó que hace un año la pareja y sus allegados estaban felices por la celebración de su boda. Por cuestiones de tiempo no habían tenido la oportunidad de irse de luna de miel, pero luego de aplazarla, por fin se decidieron y fue cuando se encontraron de frente con la muerte.

“Ellos estaban muy entusiasmados con los días que pasarían juntos; se amaban mucho y solo pensaban en desconectarse de todo y disfrutar de la naturaleza, sin imaginarse que algo así pudiera ocurrirles, pues eran personas sanas sin ninguna clase de enemigos”, agregó Eduardo.



Para el 21 de febrero de 2021 fue asignada una nueva audiencia contra los cuatro hombres presuntamente responsables del asesinato de la pareja de ambientalistas en diciembre de 2019. Esta fecha es muy esperada por los seres queridos de Rodrigo y Natalia, pues se podrían conocer nuevos detalles de lo que sucedió.

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

SANTA MARTA

En Twitter: @rogeruv