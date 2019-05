Eln sería responsable de asesinato de líder social en Casanare

A las 4:00 de la tarde de este lunes se cumplirán las exequias de Concepción Corredor, una líder social de Nunchía, un municipio ubicado al noroccidente de Casanare en límites con Boyacá, asesinada entre el viernes en la noche y el amanecer del sábado.

Las versiones entregadas por los familiares señalan que el pasado viernes hacia las 8:00 de la noche llegaron hasta su casa, en la vereda La Pradera de Nunchía, dos hombres encapuchados en una moto, uno de los cuales ingresó a la residencia, mientras que el otro se quedó esperando afuera.



El desconocido le dijo a Concepción que necesitaba que los acompañara a reunirse con el comandante guerrillero del Eln de la zona, petición a la que se negó el esposo de la mujer, quien se ofreció a irse con los encapuchados.



El presunto guerrillero le respondió que se trataba de un conversatorio, que no se preocuparan, pero que no hiciera ninguna llamada porque los teléfonos estaban interceptados, que luego Concepción regresaba y se la llevaron con rumbo desconocido.

No obstante, al siguiente día encontraron el cuerpo sin vida de Concepción abandonado en un paraje distante de la residencia de la mujer que había sido presidente a de la junta comunal de la vereda La Pradera y que era militante del Partido Verde.



El concejal de esa colectividad en Nunchía José Adelio Robles y el secretario de Gobierno, Milton Álvarez, coincidieron que Conccpción no tenía registro de denuncias de amenazas ante la Comisión para la Protección de Líderes y Defensores de Derechos Humanos.



El gobernador de Casanare Josué Alirio Barrera, tras rechazar el asesinato de la líder social les solicitó a las Fuerzas Militares y organismos de investigación, disponer de toda la capacidad humana para el esclarecimiento, lo más pronto posible del lamentable hecho que enluta a otra familia casanareña.



“Nos sumamos a las voces de rechazo por el asesinato de Concepción Corredor, una valerosa líder comunal, vocera y representante de las mujeres. No podemos permitir que la violencia reine en nuestro departamento y entre todos debemos seguir luchando por combatir la delincuencia”, expresó el mandatario seccional.



VILLAVICENCIO