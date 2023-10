Lo que hay detrás del asesinato de alias Berny: 'La mafia se reacomoda en Pereira'

El pasado domingo 8 de octubre en Pereira, la tranquilidad de la ciclovía -que en esta ciudad se denomina Vía Activa- se vio interrumpida por una balacera que dejó dos personas muertas, una de ellas Bernardo Ángel Campo, alias Berny, excabecilla de la banda 'La Cordillera', la cual domina en el mundo del microtráfico en Risaralda y extiende sus tentáculos al resto del Eje Cafetero.



Las autoridades confirmaron que la otra víctima es, al parecer, uno de los sicarios que atentó contra el excapo. Fue identificado como Diego Fernando Ramírez, quien sería conocido por el alias de Osama y también sería del mencionado grupo delictivo. Otras dos personas resultaron heridas.



Desde hace muchos años, en la capital risaraldense no se registraba un hecho como el del domingo pasado, que hace recordar las épocas más convulsionadas de las disputas por el control del microtráfico entre los jefes de las diferentes organizaciones delictivas.



Para el abogado Eisenhower Zapata, quien es una de las personas que más ha investigado la banda 'La Cordillera', el asesinato de 'Berny' es una "cuenta de cobro" por las revelaciones que este hizo cuando decidió entregarse a las autoridades, en Medellín, en el 2015.



El también defensor de Derechos Humanos explicó que cuando 'Berny' se entregó a las autoridades sobre él no pesaba ninguna orden de captura, ni había una investigación en su contra. "Él supo que ya venían por él, decidió entregarse", contó Zapata.



Cabe recordar que 'La Cordillera' tuvo su origen en el Bloque Central Bolívar (BCB), uno de los grupos paramilitares más poderosos que existieron en el país en las décadas de 1980 y 1990 y comienzos de la de 2000. Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien era comandante del frente Héroes y Mártires de Guática del BCB, creó 'La Cordillera' tras imponerse sobre un narcotraficante de Risaralda.



Jiménez, quien está en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, ha solicitado ser admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para contar la "verdad" de las acciones de los paramilitares, pero este tribunal se ha negado a incluirlo porque tiene información que desde su celda ha vuelto a delinquir.



'Macaco' nació en Dosquebradas (Risaralda) y con su familia tenía un expendio de carnes en esta ciudad contigua a Pereira.

Aunque su nombre volvió a relucir después de la vendetta del pasado domingo, 'Macaco' se desmarcó de cualquier responsabilidad por este hecho. Desde la cárcel de Itagüí envió un "comunicado a la opinión pública" que conoció EL TIEMPO.



"Con respecto a las informaciones que circulan en distintos medios de comunicación y que me vinculan con la organización 'La Cordillera', quiero aclarar a la opinión pública lo siguiente: Que no hago parte de 'La Cordillera' ni de ninguna organización al margen de la Ley. Como es de conocimiento público, hice parte del Estado Mayor de las AUC y comandé el Bloque Central Bolívar", se lee en la carta.



Jiménez agregó: "Me desmovilicé en diciembre de 2005, convencido del proceso adelantado con el Estado colombiano, sin embargo, fui extraditado en mayo de 2008 a los Estados Unidos donde purgué 13 años de cárcel efectiva. Nunca volví a hacer parte de ninguna organización al margen de la ley desde mi desmovilización. De hecho, cuando nos desmovilizamos como Autodefensas Unidas de Colombia no existía 'La Cordillera'. De todo ello los organismos de seguridad del Estado han certificado ante la JEP que no obra en mi contra, investigación, noticia judicial o imputación alguna posterior al 2005".

Alias Macaco, se refirió a la masacre de Pereira. Foto: Archivo particular

'Alias Berny remplazó a 'Macaco'"

Zapata señala que tras la extradición de 'Macaco', quien tomó el control de 'La Cordillera' fue su primer lugarteniente alias Berny. Después de este figuraban los alias Niño Fabián, 'Mono Teto', 'Tres Caras' y 'El Indio'.



Algunos de estos capos sufrieron atentados, se retiraron del negocio o fallecieron. 'Niño Fabián', a quien intentaron matarlo varias veces y se entregó a la Fiscalía, finalmente murió debido a un cáncer. 'Mono Teto' fue asesinado en Buenos Aires (Argentina).



Otros capos se han entregado y pagaron varios años de cárcel. Sin embargo, siguen radicados en Pereira, donde tienen bienes, tales como fincas y casas y apartamentos en los sectores urbanos y rurales más exclusivos de la ciudad.

Dosquebradas, Risaralda. Foto: Alcaldía de Dosquebradas.

"Lo que estamos viendo es que hay un reacomodo de las fuerzas que antes estaban con 'Macaco' para intentar volver a retomar el poder. Y eso significa mover unos jefes de 'La Cordillera' o negociar con ellos para armar un solo combo o entrar en una guerra muy fuerte", explicó Zapata.



La supremacía de 'La Cordillera' se la disputan el Clan del Golfo y bandas independientes que trabajaron con ese grupo y que ahora son muy fuertes. "Alias La Negra y 'Lázaro' están tratando de armar un solo bloque con el Clan del Golfo para enfrentar a 'La Cordillera'", comentó el investigador.

'Diego Pereira' sería el gran capo de 'La Cordillera'

Cuando alias Macaco fue extraditado, alias Diego Pereira tenía poca relevancia en 'La Cordillera', pero tras la desaparición en la escena del narcotráfico en Risaralda de 'Niño Fabián', 'Mono Teto' y otros grandes jefes, comenzó a ganar importancia dentro de la estructura criminal y desde hace varios años es uno de sus grandes capos.



Ahora con la muerte de 'Berny', 'Diego Pereira' puede consolidar su poder dentro de esa organización delictiva.



Sin embargo, las autoridades de Risaralda no han tenido una sola investigación en contra de 'Diego Pereira' y de él solamente pueden decir que él es un muy próspero comerciante -dedicado especialmente a los negocios inmobiliarios-, propietario de haciendas y de una gran variedad de empresas.

Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

